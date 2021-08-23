《老物件情懷》小算盤

作者擔任銀行員時使用的小型算盤。

一九五九年九月大學剛畢業的我，在台北車站搭乘南下火車，前往台灣 銀行高雄分行報到，正式踏入職場，開始人生第一個工作。台灣銀行高雄分行位在愛河南 岸，中正四路二六四號，三層日治時期的高樓頂上有一中式樓牌；占地廣闊，有網球場、籃球場和大片綠色草坪，單身行員宿舍就在三樓。

上班第一天，領到一套文具用品，其中有一個小型算盤，盤面細長，盤珠小巧，和當時店鋪櫃台看到的大型算盤不同。

新進行員依例要到各課實習。第一天我就拿著這個小算盤到出納課報到，同事多半是三、四十歲的女生，穿著旗袍、認真俐落，對青澀靦腆的我十分友善，熱心教我點算紙鈔、硬幣技巧，及如何使用算盤加計日結表等基本功。我沒學過珠算，每晚帶著小算盤回宿舍加緊練習。

有一天，一位女同事看我撥盤珠不順暢，走過來看了看算盤問我：「你今天擦粉了沒有？」我心想，她怎麼會問男生有沒有擦粉呢？我摸摸臉說：「沒有啊。」接著她打開一個小盒子，熟練地在我的算盤上灑了些粉，笑著說，「要擦粉的！」惹得一旁同事大笑。原來算盤珠上下移動頻繁，要經常「擦粉」才可滑動順暢。

一個月後我到會計課實習，使用算盤加減已可應付，只是速度太慢。同事陳小姐是高雄商職畢業，珠算高手；她看我打算盤時過於用力，指點說：「小算盤要淺觸輕撥，拇指輕輕上推，食指輕輕下撥，先在中央確定百位數定位，另加計報表時以算盤當尺用，一行一行向下移動，才不會打錯行。」

一行一行地移動著算盤，一顆一顆地撥弄著盤珠，在上上下下、起起落落的算盤聲中，年輕的我探索著銀行的世界，在出納、會計、外匯、公庫、營業等各課勤奮學習。

隨著電子計算機的問世，小算盤漸成骨董，但我一直把它留在身邊，從一個單位到另一個單位，一個職位到另一個職位；從高雄到台北，台灣到美國 。隨著搬遷，小算盤珠子掉了一排，顏色褪了些許，但褪不掉我對那初入職場、純樸金色年代的懷念。

退休後，有時也會拿出它來計算家庭開支。在一旁的太太看了看笑說：「這麼點錢，心算綽綽有餘， 打什麼『小算盤』？ 」我抬頭微笑不語。殊不知，打的不僅是數字，如今撥弄著它，好像也在撥弄著倒退的歲月，在淺觸輕撥中，回味那流逝年華裡的美好記憶。