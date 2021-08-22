二○二一年七月二十日起，河南鄭州 連降暴雨 ，造成民眾的生命財產嚴重損失；看到這條新聞，我特別想知道當地氣象台有沒有準確及時地預報，因為這與我在五十多年前的一段經歷相關。

一九六五年時，我在南京大學讀書，見到氣象系一個學生總是埋頭苦算；我好奇地問：「你在算什麼呀？」他回答：「算天氣呀！」見我一頭霧水，就給我上了堂天氣預報的科普課。

原來那時預報天氣主要憑經驗，預報員把測得的氣象數據標在天氣圖上，結合本地氣象的歷史紀錄，預報出明天的天氣。如此只能說是憑經驗、跟著感覺走。高等學府的氣象專業，當然不能只傳授經驗，還得有理論。當時氣象學界出現了模型學派，認為天氣變化是有規律可循的，可以用數學模型表達；包含溫度、溼度、氣壓、風向、風速、雨雪量等參數，他們相信只要模型正確，就能準確預報天氣。

用數學模型預報天氣，牽涉大量計算。有一次老師要他們計算南京天氣，學生們領到氣象數據，就各自埋頭計算。一九六○年代時，連現在小學生用的袖珍計算器都未問世，電子管計算機雖已問世但是極少，體積大得要一間房間才裝得下，根本輪不到學生用。

其他計算工具則是五花八門，多數學生用六位數學用表，有如磚頭般厚重；有些學生用計算尺，靠兩片刻滿數字的木片拉來拉去。只有極少學生能用上手搖計算機，上面有一排按鈕，把要計算的數字按下去，再轉搖柄。搖上十幾圈，「叮噹」一響，結果就出來了；然後再按數字，再轉搖柄，周而復始。最奇葩的還有用算盤的，噼噼啪啪彷彿是帳房先生。真是十八般兵器，各顯神通。

我的朋友昏天黑地算了幾天，終於算出來要下大雨。我不解地問：「這幾天都是晴天，哪來的雨？」他笑道：「這是考古題，算的是十年前某日南京的天氣，那天確實下雨。」我啞然失笑：「這有什麼用？為什麼不算明天的天氣？」他笑道：「靠我們這些計算工具，要預報明天的天氣，得等上三、四天，黃花菜都涼了，不成了事後諸葛亮？」我說：「既然如此，那憑經驗預報就是了，為什麼還要花大力氣去算呢？」他說：「只要數學模型正確、計算速度夠快，就可以準確及時地預報天氣，這是我們的理想與追求。」其後半個世紀以來，電腦技術發展迅速，計算速度極大提高；現在預報天氣，確實主要靠數學模型。

鄭州暴雨後，有消息說當地氣象台自七月十九日起，就接連發布橙色、紅色暴雨預警信號共十一條，提示降水量將達一百毫米以上，並附有防禦指南。看到這條消息，我知道鄭州氣象台是盡責的，數學預報模型也是正確的。至於有了準確及時的氣象預報，民眾的生命財產為何還是受到嚴重損失，誰該承擔責任，這是必須徹查的另一個問題。