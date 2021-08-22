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遷墳往事

阿明

住家附近有個小鎮叫維也納，和奧地利的首都同名，鎮裡都是高檔住宅、獨幢花園洋房，我們開車常會路過；新落成的住宅造型很吸引眼球，但我發現在二個鄰近的社區間有一塊墓地夾在中問，很殺風景。

墓地不大，才一個籃球場大小，相當簡陋，沒有什麼設計或裝飾性的東西，如雕花石碑或人獸像，墓碑都是簡單矮小，有的還是貼地的。逢年過節，也不見人影或鮮花，我心想這一定是一個荒廢的公墓。

有一次，我問了一個年長的美國教授朋友，為什麼不將墓地平整後建造新房？朋友嘆了一口氣說，這些公墓的土地都是私有財產，不可侵犯，要開發這塊墓地必須全體持有人一致同意。這塊小墓地可能有幾百個持有者，因年代久遠，可能永遠找不到部分持有者，怎麼去開發？

聽了朋友的分析，解除了我心中的疑問，同時腦海中浮現出我家遷祖墳的那一幕。

那時候我還在念初二。一天，大伯父到家裡對父親說，江灣的祖墳要遷地，政府來通知，土地要徵用。父親有工作，每天要上班，大伯失業在家，所以江灣祖業上的一些事都由他出面聯繫。他們商量結果，由大伯父帶領我去遷墳；大伯父只有一個女兒，我是二房長子，所以要我代表我家，協助祖父祖母的棺柩遷移。

周日清早，我們坐了長途公共汽車抵達上海近郊的江灣鎮。在我記憶中來過這裡，祖父在世時開了一家碾米搾油的作坊，前店後廠，有相當規模。父親告訴過我，祖父很能幹，碾米廠生意不錯，那時我家也算是鎮上殷實富戶。

我出生前祖父母都已過世。祖父是在春天坐上海祥生出租汽車公司的車出遊時，翻車身亡，當時有名的大報「申報」刊載了這則新聞。祖母是個節儉的老式女人，因吃隔夜的剩菜患霍亂病亡。

我之前去這棟故居時，屋裡的人打開前門，面對我的是一個巨大、陰暗的倉庫，只有從屋頂的幾塊玻璃中照進來微弱的光線，和前面排門板隙縫中透出的微光。我心中害怕，不敢挪動腳步，當時沒有進到屋子深處。

大伯和我到達祖產時，廠房大門緊閉，鄰近的空地上停著二口棺材，上面還沾著不少溼漉漉的黃泥；儘管知道這是親人的靈柩，少不更事的我還是不敢靠近。

鎮上的一些老鄰居和街坊熟人正在幫忙燒錫箔、點香燭，我奉命捧了三支香上前鞠躬行禮。大伯推出一輛自行車，我就坐在車後面的書報架上，大伯載著我去遠郊的遷墳地野馬墩。

不知道是否因為馱了我，還是因為土路的路況不好，車行走得彎彎曲曲的。 不平坦的路面震得我屁股很痛，但我沒有吱聲；望著慢慢在車後消失的小鎮，漸漸地進入真正落鄉的農村。中間我們停了一次，伯父抽了一支菸，我就在田埂邊撒了尿。

待我們到達新墳地時，棺材都已入土落葬了，野草地中有了一小塊黃土地。大伯已請人備好了香燭和錫箔，我們再一次祭拜，然後大伯鄭重其事地對我說：「我以後死了，你就將我葬在這裡。」我點點頭，但心裡想，這裡沒有饅頭形的墳包，又無墓碑，叫我以後怎麼找到這裡。

祭拜結束後，時間早已過了中午，飢腸轆轆，附近根本沒有店家，大伯又將我馱到認識的一戶農家；農家捧出二碗麥頭飯和一些蘿蔔乾，我雖然很餓，但那碗麥頭飯實在難以入口，那些青色的顆粒比燒夾生的米飯更難下嚥。

那個農家老伯看出我不喜歡這飯，就自言自語解釋說：「春天這個時候，青黃不接，去年陳糧吃完了，這時候我們都吃這麥頭飯，那是用還未長足的青麥割下後，不去除麥麩，就煮了吃。」我勉強吃了半腕，就隨伯父回上海了。

母親二年前故逝了，二老均已離開我們。最近我在整理他們遺物時，看到一份中華人民共和國上海土地房產局出具的地產所有證，出證時間是一九五一年，產證持有人是我大伯，土地位於江灣，面積共一畝三分，這麼一小塊地能派什麼用？

可以肯定的是，那次祖父祖母的靈柩就是從那塊地裡遷出去的。產證上還有印有一些字樣，「對耕種、居住、轉讓、贈與、出租等，完全自由。任何人不得侵犯，特給此證。」面對此證，我的感覺只有四個字：不勝唏噓。

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