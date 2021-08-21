三十多年前我在洛城買了屬於自己的小窩，成交後又花錢內外刷油漆、換地毯窗簾等，搬進去時早已花盡積蓄；吃飯只能用搬家的紙箱充當餐桌，睡覺的床墊買不起全新的，只能找舊貨，很快我在世報看到一則出售二手家具的廣告。

賣主是位六十多歲的老者，住在一個兩居室的公寓，說要搬回台灣 ，所以全部的家具和電器出價就賣。我當時看了覺得很納悶，因為好像都是全新的。後來我買了兩套連外面包裝塑膠袋都還沒拆的床，還買了一張書桌，書桌下的字紙簍，老先生說送我好了。

我道謝後檢視了簍內的「廢紙」，發現竟然是台灣某高中和國中的畢業證書，還有畢業成績單和戶籍資料等。我問這些文件怎可丟了，老者一臉落寞地回答，這都是他兒子的，反正要回台灣也用不著了，我說就是要回台才更要保留啊，更何況全是原始文件。

趁著等朋友來幫忙搬家具的空檔，我和老者聊了起來；原來他是一九四九年從大陸撤退台灣的老兵，無親無故隻身一人以軍為家，到了中年離開軍隊四處打工，攢了點錢，才得以娶妻生子。老先生說他在大陸本就習得麵食手藝，退伍後也是輾轉在老鄉的餐館幫忙，包子饅頭水餃麵條，樣樣精通。

後來有軍友隨著子女移民來美國 ，看準了三、四十年前紐約 的中國城還沒有賣豆漿、燒餅油條的早餐店，於是開了店，生意興隆但欠缺人手，想到找這位精通麵食的袍澤來幫忙。

老先生說他不幸生於戰亂，沒有機會接受教育讀書，眼看兒子長大了，想給他一個好的環境，於是接受邀請，也幸運的以特殊勞工名額辦到綠卡。

老先生說，他安定下來後，也給在台灣的妻兒辦妥了依親，因為老邁的身軀不耐紐約冬天的冰寒，他也在妻兒從洛城入境時，順勢告別了老東家，搬到四季如春的南加州。想不到才租下公寓，也買了全新的家電和家具，青春期的兒子才開學上了幾天課，就說不喜歡美國，嚷著要回台。

老先生說換了新環境一定會有過渡期，想不到兒子連試都懶得試就要打道回府。老先生說他一切的心血、一生的努力奮鬥，似乎都打了水漂，一氣之下就把兒子的證件都扔進了字紙簍。

望著老先生一臉的落寞，我的心情很沉重。不敢說來了美國人生就此翻轉騰達，但是有多少人想來而來不了，而老先生這一家卻要放棄千辛萬苦才辦來的綠卡。後來我的朋友到了，我把這些證件交給老先生就離去。

當年買的那張小書桌，我今天還在用著，三十多年來睹物思人，老先生心碎的愁容至今仍印在腦海；老先生如今若還健在應該也有九十多了，他的兒子也近半百，回台後他們一家生活得好嗎？他的兒子後來可後悔了？