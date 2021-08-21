我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

新書爆：中國施壓疫情溯源調查 世衛成員嚇到摔落椅

目睹金山VTA槍擊案瞬間 倖存員工「受創傷」自殺亡

心碎的老兵

馬文鳳

三十多年前我在洛城買了屬於自己的小窩，成交後又花錢內外刷油漆、換地毯窗簾等，搬進去時早已花盡積蓄；吃飯只能用搬家的紙箱充當餐桌，睡覺的床墊買不起全新的，只能找舊貨，很快我在世報看到一則出售二手家具的廣告。

賣主是位六十多歲的老者，住在一個兩居室的公寓，說要搬回台灣，所以全部的家具和電器出價就賣。我當時看了覺得很納悶，因為好像都是全新的。後來我買了兩套連外面包裝塑膠袋都還沒拆的床，還買了一張書桌，書桌下的字紙簍，老先生說送我好了。

我道謝後檢視了簍內的「廢紙」，發現竟然是台灣某高中和國中的畢業證書，還有畢業成績單和戶籍資料等。我問這些文件怎可丟了，老者一臉落寞地回答，這都是他兒子的，反正要回台灣也用不著了，我說就是要回台才更要保留啊，更何況全是原始文件。

趁著等朋友來幫忙搬家具的空檔，我和老者聊了起來；原來他是一九四九年從大陸撤退台灣的老兵，無親無故隻身一人以軍為家，到了中年離開軍隊四處打工，攢了點錢，才得以娶妻生子。老先生說他在大陸本就習得麵食手藝，退伍後也是輾轉在老鄉的餐館幫忙，包子饅頭水餃麵條，樣樣精通。

後來有軍友隨著子女移民來美國，看準了三、四十年前紐約的中國城還沒有賣豆漿、燒餅油條的早餐店，於是開了店，生意興隆但欠缺人手，想到找這位精通麵食的袍澤來幫忙。

老先生說他不幸生於戰亂，沒有機會接受教育讀書，眼看兒子長大了，想給他一個好的環境，於是接受邀請，也幸運的以特殊勞工名額辦到綠卡。

老先生說，他安定下來後，也給在台灣的妻兒辦妥了依親，因為老邁的身軀不耐紐約冬天的冰寒，他也在妻兒從洛城入境時，順勢告別了老東家，搬到四季如春的南加州。想不到才租下公寓，也買了全新的家電和家具，青春期的兒子才開學上了幾天課，就說不喜歡美國，嚷著要回台。

老先生說換了新環境一定會有過渡期，想不到兒子連試都懶得試就要打道回府。老先生說他一切的心血、一生的努力奮鬥，似乎都打了水漂，一氣之下就把兒子的證件都扔進了字紙簍。

望著老先生一臉的落寞，我的心情很沉重。不敢說來了美國人生就此翻轉騰達，但是有多少人想來而來不了，而老先生這一家卻要放棄千辛萬苦才辦來的綠卡。後來我的朋友到了，我把這些證件交給老先生就離去。

當年買的那張小書桌，我今天還在用著，三十多年來睹物思人，老先生心碎的愁容至今仍印在腦海；老先生如今若還健在應該也有九十多了，他的兒子也近半百，回台後他們一家生活得好嗎？他的兒子後來可後悔了？

台灣 美國 紐約

上一則

我的媽媽

下一則

是時候了（全文完）

延伸閱讀

外籍人士申請綠卡 可同時申請社安號

外籍人士申請綠卡 可同時申請社安號
外籍人士申請綠卡 可同時申請社安號 費用不調漲

外籍人士申請綠卡 可同時申請社安號 費用不調漲
申請作業延宕 10萬綠卡恐作廢

申請作業延宕 10萬綠卡恐作廢
五角大廈被刺死警員身分公布 是陸軍老兵

五角大廈被刺死警員身分公布 是陸軍老兵

熱門新聞

故宮文獻大展「院藏清代歷史文書珍品」，首度展出「刺馬」案主角馬新貽的遺書。（記者陳宛茜／攝影）

「投名狀」男主角遺書 台北故宮展出李連杰歷史真實版

2021-08-17 18:36
著名華裔建築師貝聿銘的祖宅，經過23次競價後，最終以1,090萬元人民幣成交。（新浪微博照片）

貝聿銘蘇州祖宅無房無廁 168萬美元賣出

2021-08-18 12:40
賈永婕的婚紗公司多年來包辦了許多藝人婚禮上的禮服和婚紗照拍攝。(攝影／李政龍)

不當嬌滴滴貴婦 賈永婕 做自己的「人生努力組」

2021-08-14 07:00
黛安／圖

試管嬰兒的監護權（上）

2021-08-20 03:02
英國插畫家湯姆帕克花費1年時間手繪台北街道地圖，「寶可夢爺爺」也出現地圖裡。（圖：湯姆帕克提供）

英國插畫家手繪超可愛台北鳥瞰圖「台味街景全收錄」

2021-08-14 04:53
BTS製作人姜孝元榮登南韓上半年薪酬最高主管排行冠軍。圖／取自搜狐

南韓新富豪代表 BTS製作人薪酬遠超三星等財團大亨

2021-08-18 12:05

超人氣

更多 >
華人突遇FBI造訪 律師說千萬「別這麼做」

華人突遇FBI造訪 律師說千萬「別這麼做」
熱帶風暴撲向東北部 紐約市和長島 周末進入警戒狀態

熱帶風暴撲向東北部 紐約市和長島 周末進入警戒狀態
她穿法式內衣被男友怒罵像「情趣內衣」…網喊分手

她穿法式內衣被男友怒罵像「情趣內衣」…網喊分手
科技大廠紛紛延後進辦公室 藍領員工前途茫茫

科技大廠紛紛延後進辦公室 藍領員工前途茫茫
是拉差辣醬「斷糧」官司敗訴 損失近3千萬

是拉差辣醬「斷糧」官司敗訴 損失近3千萬