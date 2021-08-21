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《老物件情懷》未完成的蓋毯

文、圖／秀綠
未完成的鉤針編織品。
未完成的鉤針編織品。

整理衣物時，看到袋子裡有六張方形、色彩艷麗的鉤針編織品，這六張編織品若完成最後的連結，應該是一張柔軟的蓋毯。這未完成的作品，使我想起同事派蒂。

在美畢業後，第一份工作的鄰座同事就是派蒂。因在台畢業後一直都在學校工作，亳無私人機構工作的概念，這份工作才是我真正進入社會的啓蒙點。有幸遇到派蒂的指點，使我能開始融入這陌生的環境。

派蒂有著高個子、不算小的腰圍、金黃色短髪，臉上隨時都掛著微笑，像無憂的甜心。她是個老饕，隨時都像反芻的牛般不停咀嚼，辦公桌上麵包、甜點、糖果……沒離開過嘴巴。有一次她分享點心但我沒有接受，還得罪了她，兩、三個小時賭氣不和我說話，事後居然向我道歉：「我的脾氣不好，但只是一滴汽油，燃燒一下就沒事了！」

派蒂理解我們這些離鄉背井的人，沒有朋友及熟悉的環境，有著逃不掉的寂寞；那年的國慶是在她家度過，遠離城市喧鬧，我感受到農家的愜意和愛心招待。派蒂淳樸可親的母親最喜歡坐在搖椅上，雙手不停用鉤針編織不同的家居用品，派蒂在耳濡目染下，也有同樣的興趣。

我和她有著相濡以沫的好感情。三年半以後，我因換工作而遠離那座城市，她得知消息後，堅持要送我一份編織禮物；有空時，她就開始這件鉤針編織，費時而辛苦。我看到她鉤了一百五十個菊色配綠葉、約三公分長寛的方形花樣，然後用五×五的方塊組成一片花樣，接著在四周鉤出花邊，每片完成時是二十x二十的方形，若大功告成應該是一個美麗的長方形蓋毯。因為時間倉促，她完成了六片手作編織，她希望我能完成組合，成為我倆共同完成的作品。

因為忙碌，我一直沒有機會完成這件蓋毯，直到最近整理衣服才發現它。派蒂婚後搬至遙遠的阿拉斯加，不知此時是否忙碌著為孫輩們鉤織小被、鞋襪，享受天倫之樂。

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是時候了（全文完）

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