一九八三年我在佛羅里達P城討生活，在「中國之星」餐館當侍者，宿舍內唯一娛樂活動是打麻將，幾個台灣 來的跑船朋友口袋看得很緊，不參加，只有大廚老張和酒保興趣較濃，有時硬拉二個侍者湊一桌，但也是一周打一次。

十幾個員工的最大娛樂還是釣魚 ，周六餐館只做晚餐，半天休息成了全體員工的釣魚快樂時光，我也跟著學釣魚。這裡是海釣，和大陸河釣不一樣，這個靠海的城市，海灘上的釣魚棧橋伸入海中約三百米，站在橋頭就像落在大海的懷抱；天晴時，陽光下的波浪像片片發亮的魚鱗；起風時，翻滾的白浪下彷彿有一頭發威的巨獸，令人害怕。

平時站在橋頭，可以清楚看到群魚在棧橋下游弋覓食；這樣釣魚十分刺激，可以清楚看到目標在游弋、接近餌，碰了一下又游開，再回來咬了餌，帶著尼龍絲游開……。這時尼龍絲繃緊了，得鬆一下再拉線，再鬆一下，結結實實地鉤緊了，再收緊杆子朝岸邊拖，讓魚順著你的方向游，游到淺灘上，猛一拉收線，魚兒蹦跳著被拖上棧橋。

釣回來的魚先在餐館廚房內洗乾淨、切片，拌日本 芥末來頓生魚片。常吃的魚是馬交魚、炸彈魚，大家不知道那種胖乎乎魚的學名，根據牠身體形狀命名的。

有一天老張說要帶大家去當地一個海軍基地釣魚，我頗為猶豫，「不要被FBI當間諜抓起來呀！」大家笑了：「就抓你們大陸來的。」其實他們都知道每年來海軍基地釣魚是重頭戲，從來沒有惹上什麼麻煩。我們開了四輛車，美國海軍基地門崗好像沒有盤問，只看了看駕照就放行。

因為是周末，空空的基地裡看不到人影，一幢幢灰色辦公樓就像一塊塊碩大無朋、冰冷的積木，給人神秘的感覺。車行了七、八分鐘才到碼頭邊，車一直開到一艘航空母艦邊上，十幾個人一字排開在航母邊上釣魚。

航母有十幾層樓高，離岸邊才十幾米，我們就在這十幾米寬的海溝中釣魚。我後來講給朋友聽，說我們在航母邊上釣魚，大家都說我吹牛，我對天發誓是真的。

帶魚太凶猛了，我們一下鉤，牠就來咬餌，被拖出水面時會翻捲出一道弧形的銀光，猶如死亡前的舞蹈。有時剛釣上一條，拉一半，下一條又咬了上一條的尾巴一起上來了。所有人都忙碌不停，與平時悠哉、願者上鉤的姜太公式釣魚，氣氛完全不一樣。

一個多小時後，我們帶來的空醬油桶就放滿了帶魚。帶回餐館後，結果沒有人要吃帶魚；肉薄無法做生魚片，紅燒又太粗糲，不像大陸的紅燒帶魚，又糯又香又鮮，這裡的帶魚背脊上還有一個大骨結。

炒鍋小金發現有一條帶魚的背鰭上有一個鋁牌，是一個圓形帶不鏽鋼的扎絲牌子，有硬印「青島」兩字。我說這肯定是青島什麼魚類研究所放養的魚，可是牠怎麼能游過太平洋，穿過巴拿馬運河，再來到大西洋邊的小城呢？這是多麼重要的科學物證呀！

我想寄回大陸去，但寄給誰呢？這條魚真有如此強大的生命力，不遠萬里游到這裡？按魚游的速度來看，似乎是不可能的，一定是魚游到日本，碰到這艘航母，藏在航母某處後被帶到了這個小城。不過這條帶青島鋁牌的魚，怎麼會從一條肉嫩的魚變成了一條肉老的魚，難道是一個南桔北枳的故事？我叫小金提著魚，用拍立得相機照了相，給這條傳奇的魚留下影像。

釣魚在餐館內部有競賽，看誰釣的魚大，廚房一角有拍立得相機拍的照片。老張最多，小金第二，最大的魚是老張釣的炸彈魚，有四十九磅，魚齊胸高，想不到這個紀錄被我打破了。那天是陰天，有點風浪，我甩杆甩得很遠很成功，沒多久魚就咬餌了，那凶猛勢頭一看就知道是條大魚。我很興奮，魚線拉了又放，放了又拉，來回折騰，二個小時後才在老張幫助下拖上海灘，二人下了棧橋用粗繩捆了魚拉上車，也是一條炸彈魚。回到餐館一秤，五十九磅！