我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

神學士根本沒變 阿富汗婦女被拖下車鞭打 強迫穿罩袍

「台灣電影之父」導演李行心肺衰竭病逝 享壽91歲

校辦工廠和鐵頭功

孫滙源

當年Y老師為了解決「民辦中學」經費不足困難，想方設法開展「勤工儉學」。文革後期，學校升格成六年制完全中學，嘉定縣文教局派來新校長，Y老師繼續負責「勤工儉學」創收，當然不能像以前那樣僅僅出勞力，要有技術含量。

在Y老師的努力下，「校辦工廠」上路了，做什麼項目呢？Y先聯繫市區某電機廠，將該廠產品的邊角餘料——矽鋼片，用卡車運來，再買了幾台二手沖床，請該廠的退休師傅技術指導開「模子」，將邊角料「沖」成小號的鐵蕊元件，用在日光燈的「鎮流器」上。因為銷路好，需要裝卸工，男老師都排班輪流去工廠搬運矽鋼片，每次有一元補助，那時我的工資每月僅四十幾元，因此男同胞都很熱情。

女老師也享受到福利，學校給每位老師置辦一把藤椅，還利用廚房供應開水鍋爐蒸汽餘熱，開設浴室，解決了數九寒冬的「洗澡難」，教職員工皆大歡喜。校辦工廠的利潤成了「年終獎」的主要來源。

記憶中還開辦了馬達修理車間，這與初中物理電動機定子、轉子原理有實際聯繫的課堂，深受師生們稱讚；學校教職員工的電風扇壞了，拿來修理，修舊如新而且只收零件成本費用。總之，「校辦工廠」是「勤工儉學」的升級版。

改革開放後，我回滬探親訪友，Y親自掌勺在法華鎮路家中請客，那天中午在座的有部分老同事和畢業學生，他的女婿也來幫忙招待客人。我問他的女婿：「你的丈人阿爸有『鐵頭氣功』，儂阿曉得？」他聽得一頭霧水。

我接著回憶說：「你丈人曾帶領我們去真如火車站附近的物資局倉庫，勤工儉學整理環境，文革初期被誣陷成『盜竊國家經濟情報』，遭隔離審查和逼供，屈打成招。」凌晨，Y老師趁著看守人員打瞌睡時跳窗逃逸，朝一列剛從編組站駛出的貨車一頭撞去，決心以死明志。幸虧那位司機視力特佳，遠遠見有人在鐵軌內疾走，緊急煞車；因為慣性，火車頭輕輕地觸了一下Y的額角頭，列車緩緩停在交通路真南路道口，Y經送醫院搶救後逃過一劫。女婿問正在廚房炒菜的丈人：「是真的嗎？」Y老師點頭稱是。

半個多世紀前，貨運列車在揚家橋被「撞」停，造成真南路道口交通大堵塞；從此有關真如鎮民辦中學的新聞，一度成了嘉定縣文教系統的「頭條」。

退休 福利 利潤

上一則

83歲家母第一針

延伸閱讀

加州準備好疫苗接種證明大勢所趨 可上網登記備用

加州準備好疫苗接種證明大勢所趨 可上網登記備用
女婿趙建銘診所開業 阿扁送花籃提「鬼地方」

女婿趙建銘診所開業 阿扁送花籃提「鬼地方」
加州教職員須接種或每周檢測

加州教職員須接種或每周檢測
Boxabl預鑄屋傳馬斯克入住

Boxabl預鑄屋傳馬斯克入住

熱門新聞

故宮文獻大展「院藏清代歷史文書珍品」，首度展出「刺馬」案主角馬新貽的遺書。（記者陳宛茜／攝影）

「投名狀」男主角遺書 台北故宮展出李連杰歷史真實版

2021-08-17 18:36
著名華裔建築師貝聿銘的祖宅，經過23次競價後，最終以1,090萬元人民幣成交。（新浪微博照片）

貝聿銘蘇州祖宅無房無廁 168萬美元賣出

2021-08-18 12:40
賈永婕的婚紗公司多年來包辦了許多藝人婚禮上的禮服和婚紗照拍攝。(攝影／李政龍)

不當嬌滴滴貴婦 賈永婕 做自己的「人生努力組」

2021-08-14 07:00
林芳郁為台灣醫界創下許多歷史性推展。(記者季相儒／攝影)

迎接退休生活 林芳郁盡心貢獻醫界 也是兒女模範

2021-08-12 07:00
英國插畫家湯姆帕克花費1年時間手繪台北街道地圖，「寶可夢爺爺」也出現地圖裡。（圖：湯姆帕克提供）

英國插畫家手繪超可愛台北鳥瞰圖「台味街景全收錄」

2021-08-14 04:53
BTS製作人姜孝元榮登南韓上半年薪酬最高主管排行冠軍。圖／取自搜狐

南韓新富豪代表 BTS製作人薪酬遠超三星等財團大亨

2021-08-18 12:05

超人氣

更多 >
沈殿霞6000萬遺產不能用 鄭欣宜曾窮到只剩26元

沈殿霞6000萬遺產不能用 鄭欣宜曾窮到只剩26元
駁美不可靠說 拜登表態：台灣若遭入侵美國會回應

駁美不可靠說 拜登表態：台灣若遭入侵美國會回應
美大學爆「等不起了」2個月發6萬簽證給中國留學生

美大學爆「等不起了」2個月發6萬簽證給中國留學生
阿富汗人攀美軍機墜地 拜登：都幾天前的事了

阿富汗人攀美軍機墜地 拜登：都幾天前的事了
別指望美國？ 拜登：美信守每一個承諾 對台灣、香港、盟國皆然

別指望美國？ 拜登：美信守每一個承諾 對台灣、香港、盟國皆然