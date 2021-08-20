當年Y老師為了解決「民辦中學」經費不足困難，想方設法開展「勤工儉學」。文革後期，學校升格成六年制完全中學，嘉定縣文教局派來新校長，Y老師繼續負責「勤工儉學」創收，當然不能像以前那樣僅僅出勞力，要有技術含量。

在Y老師的努力下，「校辦工廠」上路了，做什麼項目呢？Y先聯繫市區某電機廠，將該廠產品的邊角餘料——矽鋼片，用卡車運來，再買了幾台二手沖床，請該廠的退休 師傅技術指導開「模子」，將邊角料「沖」成小號的鐵蕊元件，用在日光燈的「鎮流器」上。因為銷路好，需要裝卸工，男老師都排班輪流去工廠搬運矽鋼片，每次有一元補助，那時我的工資每月僅四十幾元，因此男同胞都很熱情。

女老師也享受到福利 ，學校給每位老師置辦一把藤椅，還利用廚房供應開水鍋爐蒸汽餘熱，開設浴室，解決了數九寒冬的「洗澡難」，教職員工皆大歡喜。校辦工廠的利潤 成了「年終獎」的主要來源。

記憶中還開辦了馬達修理車間，這與初中物理電動機定子、轉子原理有實際聯繫的課堂，深受師生們稱讚；學校教職員工的電風扇壞了，拿來修理，修舊如新而且只收零件成本費用。總之，「校辦工廠」是「勤工儉學」的升級版。

改革開放後，我回滬探親訪友，Y親自掌勺在法華鎮路家中請客，那天中午在座的有部分老同事和畢業學生，他的女婿也來幫忙招待客人。我問他的女婿：「你的丈人阿爸有『鐵頭氣功』，儂阿曉得？」他聽得一頭霧水。

我接著回憶說：「你丈人曾帶領我們去真如火車站附近的物資局倉庫，勤工儉學整理環境，文革初期被誣陷成『盜竊國家經濟情報』，遭隔離審查和逼供，屈打成招。」凌晨，Y老師趁著看守人員打瞌睡時跳窗逃逸，朝一列剛從編組站駛出的貨車一頭撞去，決心以死明志。幸虧那位司機視力特佳，遠遠見有人在鐵軌內疾走，緊急煞車；因為慣性，火車頭輕輕地觸了一下Y的額角頭，列車緩緩停在交通路真南路道口，Y經送醫院搶救後逃過一劫。女婿問正在廚房炒菜的丈人：「是真的嗎？」Y老師點頭稱是。

半個多世紀前，貨運列車在揚家橋被「撞」停，造成真南路道口交通大堵塞；從此有關真如鎮民辦中學的新聞，一度成了嘉定縣文教系統的「頭條」。