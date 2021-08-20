《老物件情懷》蒲扇回憶

作者從老家帶回的蒲扇。

照片中的蒲扇伴隨我幾十年了，現存於我美國 的家中；每當看到它，就會讓我想起老家上海，想到故鄉炎熱的夏季。

我們小時候，別說空調了，一般人家裡就連電風扇也很少見。我家原來倒是有台電風扇，是父親早年買的美國貨，機子不大，而且老舊，有安全隱患，所以父母不讓我們用，夏天我們都用扇子。直到上世紀七○年代後期，我們家才購置一台上海產的華生 牌電風扇；但家裡有三個房間，人口也多，不可能滿足所有需求，扇子還是不可取代。

老百姓夏季用的扇子，通常有兩類，一是團扇，二是折扇；前者多在家裡使用，後者攜帶方便，是為外出準備的。蒲扇是團扇的一種，用蒲葵的葉子製作，蒲葵很像棕櫚樹，後者我老家院子裡就有，所以我年幼時曾拿割下來的棕櫚葉當作蒲扇，但它不經用，不能和買來的蒲扇比。

製作一把蒲扇需要多道工序，包括修剪、平整、烘烤等，還要用細竹條箍住扇葉邊緣。為了讓它更加經久耐用，買回家後最好在扇葉邊緣再行加固，通常就是縫上布條，如照片所示。團扇還有用篾絲或麥草編織的，布面的也有，這些扇子通常小巧美觀，但搧出的風不及蒲扇大，所以我更喜歡用後者。蒲扇不僅能用來搧風，還可以用來驅趕蚊蠅。夏天人們穿短袖短褲，在屋外納涼時容易被蚊子叮咬，手中的蒲扇可以一邊搧風一邊驅蚊；夏季擺攤賣瓜果的攤販，也常手持蒲扇驅趕蒼蠅。

以前上海不少人家燒煤球爐，生火得先點燃紙和木塊，然後再放煤球或煤餅，為了讓煤球盡快燃燒起來，通常要往爐門內送風，最好用的工具就是蒲扇了。

很多人可能和我一樣，有這樣一個兒時記憶：夏日晚上，母親坐在床邊，用扇子輕輕地搧著，讓我感到很舒服，然後就不知不覺睡著了。我為人父後，也曾對自己的孩子做過同樣的事，一把扇子搧出溫馨的親情。

中國 人常用的扇子，在大洋彼岸的美國卻很少有人用。當初我來美國留學時，因為要帶的生活日用品太多，所以沒有顧得上往箱子裡塞這樣一把家常蒲扇；雖說我也帶了兩把檀香折扇，但那是準備當禮物送人的。

美國大學條件好，辦公樓、教室、圖書館以及學生宿舍都有空調，所以用不著扇子。後來因為太太來和我團聚，就搬進學校為有家庭的學生提供的公寓，那裡沒有中央空調，居住者需要自己購買窗式空調，由學校安裝。剛來時囊中羞澀，而且我們每天大多數時間都在學校，所以沒有馬上買空調。幸好學校所在城市夏季不是很熱，晚上回到公寓沒有空調也能過得去，但如果廚房開火煮飯，還是有些熱，所以後來我去老家探親時，就帶了兩把蒲扇回來。

這麼多年過去，也買了有中央空調的房子，但是每年夏天，我還是會把蒲扇拿出來；倒不是說非用不可，而是在老家養成的習慣，總覺得搖一搖扇子才有夏天的感覺。