上世紀八○年代，我在一家工廠宣傳科，科裡有六個人都抽菸；那時沒有上班禁止抽菸的規定，一到上班時間，小小的辦公室就被吞雲吐霧搞得烏煙瘴氣。

科長年紀比我們大，菸齡比我們長，他育有二男一女，每月工資五十二元，家庭經濟比較困難，抽的菸比我們還要低一等。那時的香菸有大前門、紅塔山、大中華、黃金葉、紅梅、荷花、白金龍等，我們習慣抽本省的芙蓉、白沙、東方紅、鑽石等牌子。

科長有時找門路，五元一包的芙蓉，他能買到一點五元一包的簡裝，就是沒有外包裝的白紙殼，質量與精裝菸一樣。我們沒後門，就抽三角錢一包的「經濟」牌，偶爾買一包精裝「芙蓉」放在家裡，來了貴客才發一根，或遇到高興事時也可以抽一根。

菸憑票證時，市場上有賣旱菸葉的，但我們還是託朋友到產菸的鄉下買五元一斤的菸葉；菸葉大片金黃，買回來拿到菸葉店加工切成細絲代炒、噴酒，加工費二元，算來一個月也要花七元多菸錢。

每次都是科長第一個提出戒菸，每次也都是他先偷抽；後來，他咳嗽愈來愈嚴重，醫生建議他戒菸。有一次科裡開會，他又提議：「這次要下決心戒菸了」、「發現誰抽菸，罰他請每人吃一碗肉絲湯麵。」還下狠勁說：「不戒的是狗。」那次，我們把菸都掏出來放在桌上，我剛買的一包黃金葉還沒開封，還是因為老婆說「少抽點，抽質量好一點，對身體傷害少一點」，我才買了這包錫紙精裝的黃金葉。

科裡掀起戒菸風，隔壁辦公室組織科的幾個人也向我們學習，大家把口袋裡的菸和抽菸用具都掏出來，擺了滿桌，大家都認為共同戒菸有督促效果。

過了兩天，我們發現科長因為戒菸戒出了拉肚子的怪毛病；他坐在辦公室，不到一個多小時就跑一次廁所，回到辦公室才顯得輕鬆。我們催他去廠醫院開點藥，他說：「沒事，沒事。」想不到，科裡的小劉揭開科長瀉肚子的秘密，說他親眼見到科長躲到廁所裡抽菸。

那天，當科長又從廁所回到辦公室，我們幾個把科長圍住，我搜他的上衣口袋，找出一個裝菸絲的塑膠方盒、一疊捲菸紙，還有一包湖南洞口火柴；我們有了證據，立即高興大喊：「科長今天要請我們吃肉絲麵啦……」這時科長為我捲上一根他的菸，要我試一試。我吸了一口，只有一股淡淡的怪味，原來是曬乾的白菜葉，我們愣愣的，無話可說。

為了戒菸，我和同伴丟過很多次吸菸用具，反反覆覆，菸癮倒愈來愈大。有一次我把新買的一個自動菸盒當眾用腳踩爛，那個菸盒是鍍銅的，側面有個自動按扭，盒子裡裝二十支菸，放在身上很方便；家裡書桌有個漂亮的菸灰缸、一個汽油打火機、一支大理石花紋的菸嘴，我也下決心全毀掉了。

可是，菸癮依然時時來襲，心煩不安、坐臥不是，有時夢裡還在抽菸，科裡幾個人都抵擋不住菸癮。最終，只有科長一人成功戒了菸。

一九八二年十月，工廠第一次實行幹部身體健康檢查，廠醫院醫生到我們科裡給每人量血壓 ，我的高壓一百六十，低壓九十，我嚇壞了。醫生說：「你是要保命，還是要抽菸？」我當即把手中的菸丟進菸灰缸，從那時開始，我再也沒有抽過一口菸。

回想戒菸已過去了三十九年，現在戒菸有了魔笛電子菸、菸彈、戒菸貼。戒菸藥，比起我們當年的土辦法好多了，當然，最終還得靠戒菸的毅力，靠「你是要保命，還是要抽菸」的警告。