一九五四年我自廣州中學畢業，當時意氣風發，以為男兒志在四方，心儀的高等院校全取首都北京 。放榜之日，錄取名單在中南區首府武漢「長江日報」刊登，找到自己名字，被第二志願北京師大錄取。

那年武漢長江氾濫，粵漢鐵路中斷多日，教育部門眼見開學在即，另行安排一趟專列，載北上升學的學生經江西、浙江、江蘇再由隴海鐵路帶到北京。

行程匆匆，媽媽給我購置適應北方天氣的衣物，如棉大衣以及厚棉被；興奮莫名的我體會不到媽媽對兒子前途的憂心和內心苦楚，沒有好好安慰她。放榜兩周後，我們這批中學畢業生便登上火車，告別家人，告別廣州。

由於列車是臨時加發，編排特殊，走走停停，剛好又碰到台海局勢緊張，經常要臨時停車，給軍用列車讓路。前後走了三、四天，午夜終於到達首都火車站，等到抵校時天色已魚肚白。

初到首都，忘記離愁別緒，興奮投入大學生生活中。開學前，北京同學帶我們到北京各處走走，讓我們熟悉當地生活和特別注意事項；高班的廣州籍學長提醒我們，北方天氣乾燥，記得塗些護膚霜。

前兩年大學生活過得寫意，學校風平浪靜，食堂伙食辦得好，文體活動多，還有機會欣賞到話劇音樂的演出；國家級運動隊常到各大學作示範表演，國家女子籃球隊為提高水平，常與各大學男子隊比賽，我也和她們交手過。

一九五七年反右運動開展，政治終於波及到本來平靜的大學，停課專門搞運動，批鬥大會不斷，每班都挑出兩、三個愛發牢騷的右派分子來祭旗。

一九五八年大學畢業，剛接受完反右派政治洗禮，北京市委書記彭真號召北京各大學畢業生開發大西北去。我們班四十多位同學除兩、三個留校工作 ，其他大部分都分配甘肅、寧夏和青海。

北京高校為全國服務，這是我們四年前報考北京上學時沒有想到的；反而考上華南地區高校畢業生，多派回廣州或周邊城市工作，免去離鄕別井之苦，不像我們支援待開發地區，可能一輩子都必須堅守在邊遠地區的工作崗位。父母養育之恩也因為遠在他鄉，未能回報；子欲養而親不待，是人生另一錐心之疼。

我的一兒一女在香港中學就讀後，分別入讀美國 和香港大學，先送別女兒出國，首嘗與子女遠離的滋味，她畢業後在美工作和成家，了卻父母心願；兒子留港念大學，順利完成學業。

遺憾的是因種種原因，均未能出席他們的大學畢業典禮，我們兩老退休後，才與子女及孫兒在美團聚。

經歷了一個甲子，二○一八年外孫女於加州大學完成學業，她自幼與我們一起生活，小學、中學和大學的入學和畢業，我們都參與其中，目睹她每一階段的成長。外孫女在加大聖地牙哥分校畢業，我們全家參加她的畢業典禮，分享喜悅。

外孫女先在一家宣傳推廣公關公司入職，一年後感到學識不足，申請到法國巴黎大學經濟管理系當碩士交換生，不需學費，在法國完成碩士課程；返美後適逢新冠病毒入侵，美國經濟停滯，一時找不到理想職業，尚幸還可以做些時薪的工作。

我與外孫女分別相隔六十年先後大學畢業，不同的時代、不同的經歷，各有不同的人生。