四十多年前的春天，我以大學工讀生身分，到台北市寧夏路一間升高中補習班折宣傳單，賺點學雜費；補習班正好缺「副導師」，我就留下來上班。

升學壓力下，補習是許多台灣 孩子們的共同回憶；在我成長的年代，周邊的朋友鮮少課後不補習的，這回我則以補教工作 者的身分，回到補習班。

副導師的工作，就是坐在教室後面幫導師管理學生、改考卷、發講義……那時沒有電腦，也没有影印機，每周將學生的考試成績用複寫紙刻鋼板，再交教務處印刷；副導師的薪水不高，一個月不到兩千台幣，都是夜大生兼差。

但是這份工作的好處是輕鬆，各科老師在講台上教課時，我們坐在後面讀自己的書；導師都是大學畢業的男生，必須是壓得住學生的凶神惡煞，基本導師唱「黑臉」，副導師唱「白臉」。

那時寧夏路沒有高樓，都是陳舊的二、三樓建築，一樓店面大多是木材行，幾乎整條街一樓以上的樓層，全部租給這個補習班。每天清晨，穿著補習班白衣藍褲（裙）制服的重考生，如過江之鯽趕著進教室，蔚為寧夏路奇觀；凶悍的管理組長，拿著招牌短木棍，站在十字路口交通指揮台監控著學生。白天的「國四班」放學後，晚上又是一群在校國中生來上輔導課。

因為寧夏路到處都是木材行，補習班本部隨時準備一捆訂製的木棍：兩指寬、一指厚的「刑具」，供各班導師取用。

別小看這木棍，太厚會出意外，太薄不痛不癢，還真的是經過精心計算設計的。那個保守又服從的年頭，打罵教育司空見慣，有時嚴重不聽話的學生，還會被送到班本部由班主任親自修理。

小小的教室，狹窄的座位，塞滿了五、六十位學生。學生每天早上進入教室，到第八節課下課後才能離開教室，只有上洗手間才能站起來走動，中午一律吃自己帶來的飯盒；整日不見陽光，缺乏戶外活動，幾乎每位學生都臉色灰白。

在補習班，孩子們被訓練成考試的機器，各科老師是推動的靈魂人物，尤其是英數理化老師；老師們依進度照表操課，機械式地在各班重複教學內容，講到某個段落時，也必定會重複相同的笑話，讓枯燥的課程有些樂趣。大牌的老師就像演藝人員趕場，有些頂尖收入的老師，一年可以賺進好幾戶台北市的公寓。

補習班的行銷手法可勝過大型企業，我也見識過補習班的搶學生大戰；很多學生是跟著同學來，所以要在學生之間宣傳補習班的功效和優惠；補習班也借用學校老師的人脈，將學生帶入補習班。

補習班製作大量的廣告宣傳單，經常派我們這些夜大生，下班後兩人為一組，到台北市各國中校門口發放，每人給一百元加班費，計程車資可以報銷。暑假時，我們甚至被遠派到基隆、桃園、新竹、台中市等地的街頭發放「國四班」招生 廣告，包計程車當天來回。

這個補習班的兩名開創者，原是附近初中的理化及英文老師，兩人造就了全台最大的補教業，同時還開了幾家分校，每月發放的教職員薪水高達數百萬台幣。七月聯考季，台北高中聯考結束後，補習班在飯店擺慶功宴，邀請所有的教職員，兩位班主任像辦喜宴一樣逐桌敬酒。

後來，補習班捲入洩題弊案，執照被吊銷，那一年所有暑期班全部停課；但暑假過後，神通廣大的補習班重新改名拿到新執照，不到一年又恢復了往日雄風，讓寧夏路再度「繁華」。

那一年半載的補教業工作，讓我看到台灣經濟發展的另一項奇蹟──毁譽參半的補教王國，樓起樓落，卻也幫助不少年輕學子走過灰暗的過渡時期。

幾年前，我回台漫步在寧夏路夜市，眼前盡是美食及人潮，訪客可能不知道，這裡曾經有個台灣補教王國。

星移物換，想起當年那群小女生、小男生們，靦腆又苦澀的純真面容，也祝福這群進入耳順之年的「小朋友們」，能享受到苦盡甘來的幸福。