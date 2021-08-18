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表哥的大學夢

朱禺之

表哥有個很威武的小名──「中華」，我習慣叫他「中華哥」，他和我們家住同一個村子。村子很小，不足百戶人家，村子當中有一條溝，把村子分成溝南和溝北，表哥一家住在溝南；我們兩家只有一溝之隔，加上他和我二哥同齡，所以他自小就經常住在我們家，與我們弟兄三個吃住一起。

表哥很機靈，是諸位長輩眼裡的好孩子，小學和初中的學習成績都很好，甚至超過我們家最能學習的二哥；小學考初中，二哥考入了普通的聯辦中學，而中華哥考入鎮中心中學。

初中考高中，二哥由於中專名額被頂替，只能去上一所普通的高中，表哥考入的是縣重點中學，著實讓他的父母風光了一陣。這段時間，他一直是我們這幫表兄弟裡的榜樣，無論是學習還是做人。

表哥和二哥同年參加高考，二哥以全校第一成績，被西安交通大學錄取，這是他就讀的中學建校以來最好的高考成績，但表哥卻遺憾地落榜了，據說是因為談了戀愛。

此後的五年裡，表哥輾轉就讀縣裡的五所高中，開始年復一年的復讀生活；其間數次更名，隨著名字改變的，是他的脾氣和性格，當然，還有每況愈下的高考成績。

表哥最後不得不回家老老實實地做個農民，同年，他的那個戀愛對象也嫁作他人婦，據說還給他送了喜帖。

表哥的為人原本是有口皆碑，他數度復讀所接觸的同學，都跟他保持著良好關係，每年落榜以後，都有成群的同學遠道來安慰或鼓勵。

這些來看表哥的同學，也極少接到大學錄取通知書（那個年代，我們縣的高考錄取率低得可憐），但大部分家在縣城，擁有城鎮戶口；即使落榜，也可以由國家統一安排工作，無需為前途發愁。

這讓表哥非常失落，因為他的家庭和我家一樣，農村戶口且至貧。長期的壓抑和挫折，讓表哥開始抱怨自己的出身，親友間流傳著他曾經抱怨的一句話是：「如果父親是縣長，我早就考上大學了！」

也正是這一句話，改變了表哥在親友間的形象。表哥不再是親友交口稱讚且教育自家孩子的榜樣，反而變成了牢騷滿腹且不孝的反面典型。

五年的復讀和一次次的落榜，給表哥的打擊是可想而知的，以至於親友們都私下說他已經「神經」了！但在我看來無傷大雅，無非是說話的用詞和鄰里百姓有所區別而已，學習久了，自是如此。

但老家的鄉俗就是這樣，誰家孩子外地當兵或上學，一年甚至數年才回家一趟，口音自然有所不同，但往往令人側目，甚至成為鄉裡茶餘飯後的談資和譏笑對象。

自從二哥考上大學後，表哥就很少再來我們家，倒是和我相處甚洽，可能是因為我當時還輟學在家吧。後來，還是通過他在某中學復讀認識的同學的關係，我在輟學兩年後重新進入中學校園，也踏上高考之路；我的高考並不順利，幸好最終還是考上了南方的一所大學。

我上了大學後，見到表哥的機會就很少了，即使寒暑假也難得見面，零零碎碎關於他的消息，大多從父母那兒聽來；據說他依然是神神叨叨，但和本村的一位姑娘結婚，並有了孩子，後來就隨著村裡的人一起到上海打工。

有一年，我和二哥經過上海，還在上海見到他，那時他在一家公司做倉庫管理員，頗受賞識；我們請他去麥當勞，他吃了兩個巨無霸後，表示還能再吃一個，於是二哥又幫他買了一個；談了些什麼已經記不清楚了，只記得他說：「等賺的錢夠了，就去大學進修兩年！」

一晃三十多年過去了，我畢業後就長期在各個城市之間飄蕩，離老家愈來愈遠，現在又飄來美國，其間很少回去；記憶裡，上海那次見面，大概是最後一次見到表哥了。

後來聽說表哥的兒子考上了四川一所不錯的大學，收到錄取通知書的當天，還來我家報喜，也算是圓了他的大學夢吧。

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