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娃娃大哥

王繼起

我兩歲時，和母親一起跟著支援內地建設的父親先到了石家莊，又到了保定，大哥一家留在天津。

我們每年都回天津過年，有一位鄭大姨常來我家；她高個子，腦後梳著一個小鬈，穿一件偏襟褂子，打著腿帶子。

鄭大姨特別愛逗我，見面就讓我學保定話，我就說：「小偷兒，偷桃兒，叫人家逮住薅毛兒……」她總是大笑著把我抱到她腿上，掏出一塊橘子瓣糖塞進我嘴裡。除了母親，她是唯一抱過我的女長輩，在她家，我第一次看到「娃娃大哥」。

到了一九六三年，父親退休之後，我們舉家回到天津。出了我家大雜院，走個一、二分鐘就到鄭大姨家。有一天，我跟母親到她家玩，進門迎面大牆上是一面鏡子，靠近鏡子的是黑漆桌子，上面有個泥娃娃：三寸多高，留著分頭，坐著，斜挎著藍布做的小書包，旁邊放著很精緻的藍瓷碗和一雙紫紅色筷子。

我伸手要拿泥娃娃，母親喊道：「別摸娃娃大哥！」鄭大姨聽了後樂了，說道：「你可不能抓著大哥玩，讓大哥帶著你玩。」說著，把泥娃娃拿下來放在床上，又給我找出幾個玻璃球。

等我要回家了，鄭大姨把泥娃娃放回原處，笑著說：「大哥跟你玩了這麼半天，趕緊說『大哥再見』！」我稀裡糊塗地衝泥娃娃說了聲：「大哥再見。」

回到家，母親告訴我，天津解放前，人們結婚後有很多新媳婦到娘娘宮（天后宮）「拴娃娃」，就是交些香火錢，隨手拿一個泥娃娃，拴上紅布條或者紅毛線，娃娃就丟不了；回家後找個乾淨的地上供著，這樣就能生個男孩。

如果媳婦生了個男孩，這個男孩就是「行二」；過去天津人不管認識或不認識，打招呼時多稱呼「二哥」、「二爺」，因為大哥是娃娃。

娃娃大哥到家裡以後，過幾年還要去娘娘宮附近的娃娃鋪「洗娃娃」，就是花錢把舊的換成新的，把兩、三歲的換成五、六歲的。有錢的人家一年一換，換到娃娃大哥都娶了媳婦、長了鬍子。

鄭大姨家的娃娃大哥，樣子應該是七、八歲，逢年過節還要給娃娃大哥好吃好喝、做新衣裳；弟弟妹妹玩的時候，也要讓娃娃大哥一起玩。

鄭大姨拴了娃娃大哥後，接連生了三個女兒；大女兒常到鄭大姨家來，我喊她大姐，她兒子比我還大三歲。鄭大姨的丈夫解放前是船上的工人，跑船時失蹤了。鄭大姨愛逗我，也許是因為她喜愛男孩。過年時，我到鄭大姨家拜年，看見娃娃大哥前面擺著鞭炮，碗裡裝著米飯，旁邊放著橘子瓣糖、栗子、花生。

文革剛開始，我穿著一身綠軍裝、戴著紅衛兵袖章，在家正吃飯時，鄭大姨來了；她穿著對襟繫扣子衣服，沒紮腿帶子，和我母親一樣，頭後的小鬈沒了，剪成短髮。我說：「大姨，娃娃大哥是四舊，是迷信，您趕緊扔了！」「昨天就扔了！解放那麼多年，破除迷信那麼多年，有娃娃大哥的早就扔了，就我還擺著，也就是解個悶。」她說。

鄭大姨坐在床邊，拿出手絹擦擦眼角的淚珠，對我母親輕聲說：「我把大哥扔了，我不是捨不得，那不就是一塊泥嗎？妳知道，那是死鬼給我留的念想啊。」

「死鬼」，我也曾聽母親這樣稱呼故去的二舅，那是她們一種無法形容的心痛。母親說，那個娃娃大哥是鄭大姨結婚的隔天，大姨夫陪她一起到娘娘宮拴來的，那天大姨夫還給大姨買了橘子瓣糖。

鄭大姨守寡一輩子，我當時也小，哪能理解娃娃大哥在她心中的分量。

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