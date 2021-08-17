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因禍得福

劉歡賢

                                                                     

我一生最大的因禍得福，就是以販夫走卒之徒，搖身一變，成為獲得讀書榮榜的幸運兒。

一九五○年我隨父親避秦赴港，一老一幼，離鄉背井，生活無依，父親靠友人濟貧，我則以當擦鞋童為生，三餐不繼，飢腸轆轆時，只能以港幣斗零（半毛錢）買一匙白糖和水喝下。最後我進入灣仔一家藤椅店當學徒，三年結業，工作除學做藤椅外，要當師傅的傭人、伺候師傅吃喝拉撒，連床都要鋪好。老闆不給工資，每月給一塊錢理髮，我用一塊錢買拖鞋，因為揹著沉重藤椅送貨，走在火熱柏油路上總不能光腳。唯一收入是有時送貨後，有好心的師奶，給個八角、一元喝杯涼水。

若依約三年出師後可自立門戶，收入與木匠相去不遠，一般就是找哪家下女，港稱「土鰱魚」，湊和成個家，生幾個蘿蔔頭，了此一生。

轉眼二年半過去了，某日一英屬白人，遠從香港仔過來購買三張藤椅要我送過去；需走兩個半多小時，他答應送到後給我五元港幣小費。老闆先給我三毛錢，讓我送貨到後坐電車回來。

當我送到中環時，天氣太熱，把三毛錢拿去喝冰水；過了上環後，開始山坡路，這是送貨人最害怕的。當我把貨送到時，白人客戶不在家，因車禍一時脫不了身，由鄰居十多歲小男孩代收，但五元小費不能代付。

這下慘了，沒有錢坐電車回去，我牙一咬就走回去，反正是福不是禍，是禍躲不過。

回到灣仔，已過了燒飯時間，飢腸轆轆的師傅們正怒目以待；我一靠近老師傅，還來不及開口解釋，一個大巴掌把十三歲的我打趴在地。我頭暈氣喘，一會兒才清醒過來，立即爬起來直奔廚房做飯；這時我鼻血流個不停，最後用兩個青棗塞住鼻孔，接著打了十隻雞蛋，炒一大盤芙容蛋，想讓老師傅消消氣。

菜飯上桌後，我一人回到廚房，把沒哭完的淚專心哭完。第二天白人顧客專程來店當面道歉，並給我十元港幣，算是補償。回頭我躲在後面古井旁，瞪著票子流下眼淚。

去探望住在不遠的長輩文山伯，他知情後問我：「你還想不想讀書？」若是之前我不會考慮，再苦半年就出師了，但此時此刻我斬釘截鐵回答：「想！」

一周後，文山伯安排我去調景嶺應試，信義中學校董，挪威人顧牧師接見我。他說，我在大陸小學都沒畢業，來讀初中有困難，但可試試看，還問我英文有沒有底子。當學徒時送貨，外國人都會給些小費，one dollar、two dollars、good morning、good bye……這個我會。

我回答說有一點底子，他要我把周一到周日用英文說一遍；這些英文我聽都沒有聽過，當然答不出來，只好奪口而出：「one day、two day…seven day」。顧牧師一陣大笑後說：「孩子你真有勇氣，把英文都翻過來了，有一天你可把英國都翻過來……上帝知你愛你，明天來報到，下課後，來我這裡補習英文。」

我的天！這考場的風是暖流，原來神愛世人不是說說而已。我幾乎喜極而泣，向顧牧師三鞠躬，再含淚三拜。

這是我人生漢界跨越楚河的轉捩點，從今而後我不再是販夫走卒。數年後赴台升學，戴上第一頂文科方帽，之後來美多年，戴上第二頂工科方帽，就留下來，賺美金三十多年，直至退休養老。

偶爾遙念老師傅一巴掌定我人生，不料我因禍得福，宜隔空三拜，聊報師徒之恩。

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