《老物件情懷》一襲洋裝婆媳情

作者婆婆精心縫製的洋裝。

為翌日要穿的上班服預作準備，我從衣櫃取出一件婆婆裁製的寬鬆連衣裙，連帶想起另一件她精心縫製的洋裝，前襟尚附有可綁成蝴蝶結的兩條帶子。我迫不及待在衣櫃裡搜尋，直到緊緊相扣的兩個圓環躍入眼簾，我才如釋重負，對這件亮麗如昔的衣裳展露會心一笑。

四十一年前的初夏，婆婆向我展示她剛買回的一塊料子，說要用這塊布料給她自己做一件禮服，準備在我婚禮時亮相；她指著布上一對相扣的兩圓環，帶著喜悅說：「這兩個圓圈，如同妳和新郎的兩枚結婚戒指。」

四十個寒暑已穿越我的婚姻；與夫婿合力撐起家庭，婆婆與我也已締結三十八年的情緣；從我來美求學在她家過的第一個聖誕節 ，到她於二○一六年聖誕節後仙逝，我們全家歡度了三十八個聖誕節。

原生家庭均在台灣 的我，每年能度過豐盛美滿的聖誕節，婆婆居功厥偉；為了每年家人大團圓能盡善盡美，她從寫寄聖誕卡、購買聖誕禮物，到布置房子及準備數天的豐盛餐點，一概親力親為。

婆婆重視家庭，並帶有德國 人一絲不茍的性格，她協助公公創業，立下了白手起家的成功典範。我深感榮幸跟隨她的步伐，把婚姻及自己的人生帶向康莊大道。

由於形同母女，在她患癌末期中，我不忍見她受痛苦而數度暗泣，也因為不捨她臥病，取消了早已安排好的回台行程。她對家人無私奉獻多年，我希望她在生命的最後，能感受到家人回報的心意。

婆婆心細手巧，給我縫製不少衣裳，搬進這間屋子後，更能體驗婆婆的設計巧思，對她的獨到眼光及縝密思維敬佩有加。每當夕陽西下，我們在陽台上看著滿天彩霞進餐時，我常對夫婿說：「媽媽若知我們常在美景前用餐，她一定會很高興的。」結婚周年前夕，讓我更睹物思人。