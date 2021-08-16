《老物件情懷》兩毛五的經典

英文「讀者文摘」精裝本。

剛出國的頭兩年，先生在加拿大的一所大學做博士，月薪付了房租和日常開銷，所剩無幾。日子拮据，沒有車，卻喜歡旅行，省吃儉用的積蓄都貢獻給了灰狗、旅館、大瀑布和許許多多的門票。

那時前途渺茫，生活極其簡單，隨時準備開拔奔赴新的城市。極簡生活帶來的最大好處是閒時間很多，可以到處閒逛，每個周末或步行或坐公交車，足跡遍布圖書館、博物館、公園和大街小巷。

一個周六清晨，吃過早飯照例出去閒逛。路過一戶住家，車庫外擺著許多衣物、餐具、油畫，上面標著價錢；舊衣物不會買，忽略過去，喜歡花瓶和油畫，但居無定所，也不會下手。正要離開，在一個角落發現一堆舊書，精裝本、厚實、漂亮。一本本拿起來翻看，全是英文「讀者文摘」的濃縮版，每本有四至六篇小說 ，五毛錢一本，約有三十多本。

先生說這個太重，將來搬家麻煩，我說那買個一、兩本吧。屋主可能看見我在書攤前逗留良久，應該特別喜歡那些書吧，走過來說：「如果妳全部拿走，每本兩毛五。」我一聽，當即決定全部買下。先生反問這些都是英文小說，「妳會看嗎？」我斬釘截鐵回答「會」，讀者文摘裡的小說都是精品，值得收藏，兩毛五一本，絕對物超所值。屋主給了一個袋子，先生扛著沉甸甸的書，打道回府。

不久，先生在美國 找到第一份工作 ，舉家南遷，家具和很多日常用品都扔了，唯有這些書裝了兩個箱子，托運來美。

新居的公寓，走廊的牆上有書櫃，讀者文摘擺上去，書香滿屋。一日拿起一本，竟然讀進去了，而且愛不釋手。一邊囫圇吞棗地讀，一邊查生詞；既享受閱讀的樂趣、故事的精采，又記住很多生詞。

陸續讀了一些小說，大多是關於美國一戰和二戰期間民眾的生活，雖然未見硝煙，卻在日常生活裡窺見戰爭的影響。後來工作忙碌，這些書被束之高閣。有一年春天生病，在家休養，再一次把它們從書架上拿下來，陪我度過那段寂寞時光。

二十多年來南遷北移，搬過無數次家。每次搬遷都帶著它們。每次走進書房，總是第一眼看見這些厚重的讀者文摘，時光便會回到二十多年前的那個周六清晨，那些最初的異國歲月和拮据艱難的日子。