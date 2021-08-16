近日「上下古今版」刊登的「想起當年的早餐」一文，對那年月滬上市民能享用到的各色早點作了詳盡的描述，直把人帶回到上世紀六、七○年代；細讀之下，似覺仍有些許遺缺，故寫下一己之點滴記憶，試作一些補漏。

除了作者提到的大餅油條等「早餐四大金剛」，頗有名氣的上海麵點還有熗餅（羌餅），一種放在塗好豆油的巨大平底鍋，用小火慢慢烘烤成金色的發酵大圓餅，然後跟披薩餅似的，穿過圓心切成一塊塊三角形出售，每塊大約一毛錢加上一兩糧票。因為撒滿黑芝麻，所以上海人有時會罵臉有麻子的人「面孔像熗餅」。

熗餅也分鹹和甜的兩種，我愛吃的是甜熗餅，它包裹的豆沙並不十分細膩，含有許多煮軟的赤豆顆粒，咀嚼起來反覺更有勁和有味。又因為它比較厚實，所以吃下去要比吞一個大餅耐飢得多。有趣的是，我以前一直以為它叫「羌餅」，還疑問莫非它是羌族人發明的食品；直到最近查看資料方才醒悟，原來羌是熗之誤，熗就是燒烤的意思。好吧，這一來也算廓清耳目，為熗餅正了名。

與粢飯有關聯的應是粢飯糕，它由蒸熟的大米飯做成。不同的是，它不是用手捏出來，而是把飯糰切成如長方形肥皂的一塊塊粢飯糕，然後放到油鍋煎。撈起來後但見一片黃橙橙的金色，四個尖角尤其炸得嘎崩脆。因為米飯已添加少許鹽分，所以吃在嘴裡別有滋味，利索而不油膩。

說到上海的早晨和早餐，不可不提美味可口而多姿多彩的糕糰點心，是市民上班上學前果腹的重頭戲。在這方面，上海灘最富盛名的當數「喬家柵」和「王家沙」兩家老字號。其中，喬家柵資歷最久，清末民初即已創辦，率先打出早點的一片天。但因它在南市區，離我家較遠，所以很少光顧。王家沙就在南京西路靠近石門二路的口子上，離我家步行只需十分鐘，所以我可算是常客，尤其當我進廠當了工人、握有工資以後。

王家沙開張於一九四○年代中期，因所在地段名叫王家厙（音同社，村落之意 ），聰明的姚姓店主乾脆取其諧音，取了朗朗上口的王家沙店名，不經意間它已蛻變為滬人皆寵的響亮金字招牌。

王家沙的糕糰點心名目繁多，比方長圓形的條頭糕，又香又糯，方便抓在手裡一路啃咬；長方形的赤豆糕，糯米塊上綴滿誘人的紅豆；淡黃色的黃鬆糕，表面鑲嵌蓬鬆的豆粉顆粒；還有桂花糖糕，上面撒滿用白糖醃過的新鮮桂花末，閃亮發光，單是賣相就讓人愛不釋手。

但我最喜歡的還是上海青糰，是包了豆沙的糯米糰子，做時用煮熟的艾草液汁與糯米粉相拌和，為它穿上奪目的綠霓裳，賞心悅目的同時，給食客帶來香草氣息和清涼口感。上海青糰一般出現在清明時節，方便人們祭掃先人墓園時攜帶，也成為人們應時當令的獨特美食 。所以它跟粽子相似，和我們的宗教歷史和民俗習慣相關，說明舌尖上的快樂並不僅僅停留在口舌之上。

當年的王家沙點心店只有兩個開間大小，門面也談不上多豪華，但它名聲遠播，以至於南京路上的二十路電車每開到這裡，售票員就會向乘客朗聲報告「王家沙到了」。根據網絡信息，二十一世紀後，王家沙不僅擴大改造南京路上的總店，還在上海開設幾家連鎖店，甚至到香港 和日本開分店，要把上海的精美點心傳遞給全球食客。記得我在紐約 時曾見過一家叫喬家柵的中餐店，更勾起我對王家沙點心店的思念和懷舊。