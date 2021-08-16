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北京紅橋市場

王久成

元大都的麗正門（現前門）外是荒郊，現在的「天橋」一帶為沼澤地，元中統十二年（一二七一年）在麗正門南七里（相當於現在的永定門外）建了祭台，沼澤地阻礙帝王祭天，故修建一座漢白玉高拱小石橋，因僅供天子使用故名「天橋」，小橋兩側建有民用平板木橋。明永樂十八年（一四二〇年），興建天壇和先農壇時，把天橋東西向的低窪地挖成排水溝；人稱天橋為龍鼻子，前門為龍頭，橋東西兩側彎曲的水溝猶如龍鬚，故稱「龍鬚溝」。後來在溝的東西兩邊各建一座小石橋，東邊的取名「紅橋」，此後紅橋就成為附近的地名。

取名紅橋的原因無從查考，或許是因為南面不遠處就是朱紅色的天壇北牆，溝裡的水從紅橋注入郊外的河道（後來改建成左安門外護城河）。光緒之前溝水清澈，後來有貧民陸續遷入沿線，垃圾增多，溝水變得渾濁，宣統以後淤塞成了死水溝。一九五〇年整治龍鬚溝，明溝改成地下暗道，紅橋被夷為平地，但作為地名保留下來。

從紅橋偏東向南是天壇東圍牆和東門，這一帶被稱為「紅橋地區」，七○年代末改革開放，允許農民自產的農副產品進城出售，這裡成了早市，不久沿著天壇東牆出現固定攤位。

由於固定攤位迅速發展，市場範圍愈來愈大，形成數百個攤位，經營範圍從農副產品擴大到日用百貨等，和允許交易的文物古玩和舊貨等的貿易市場。

八○年代中期，市場按行業分出不同的區段，從露天改成大棚，成了北京第一個封閉式的貿易市場。接著又引進京津冀的新鮮肉類，開啟把豬肉分成不同部位，以不同價格銷售的方式。

八○年代末，浙江農民養殖的珍珠，除了國家統一收購，沒有其他銷售渠道，經多部門協商，從統購統銷模式分離出來，在市場設置珍珠銷售專區。市場發展到一定規模，開始有外國政要到訪，外賓旅遊團訪京也都到這裡遊逛，紅橋市場聞名世界。

從零散馬路市場發展到封閉大棚，沿天壇東牆拐向北牆長達數百米，不僅擋住天壇圍牆，還時常造成交通擁堵。市場迅速發展勢不可擋，成了政府官員的重要課題，一九九二年做出「讓路露牆」、重建紅橋市場的決定，選擇路東的一隅建造貿易商廈。

經過幾年努力，一座八層建築大樓拔地而起，近二十年歷史的農貿市場遷進商廈。商廈以珍珠為龍頭拉動市場發展，二〇〇五舉辦「首屆北京國際珍珠文化節」，被珍珠業認證為「京城珍珠第一家」，成了世界第三大珍珠交易市場，先後接待百餘位外國政要。有人調侃說，紅橋市場除了飛機大炮，各種商品要啥有啥。

紅橋原本不是繁華商業區，也少有高樓大廈，紅橋市場商廈成了這一帶的地標。紅橋市場步入了新世紀，先後獲得多個榮譽稱號，發展過程曾給國家改革計畫經濟、取消購物票證等政策提供重要參考。

現在一說起紅橋，人們的反應就是紅橋市場，但那座跨在龍鬚溝上的小橋並沒有被遺忘。據說曾管理過市場和商廈的領導人獲悉紅橋是紅色的，於是二〇〇五年在商廈樓頂建的花園中，蓋了一座有台階、橋欄的紅色小橋，登上小橋可觀看西面的天壇內景，可謂「紅橋觀壇」。

兒時我家住在崇文門外一公里許的磁器口，往南不到二百米就是紅橋，那是我們經常玩耍的地方；一個很不起眼的過溝小石橋，歷史上沒有文字記載。在建設市場樓頂花園時，紅橋已消失近六十年，其位置和模樣幾乎無人知曉，今日的紅橋與昔日的紅橋早已不是一個概念，但添加一座紅色小橋作為紅橋的象徵也不為過。

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