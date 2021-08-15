我出生時是農業戶口，考上大學後，戶口隨著學籍一起遷往上海，成了學校裡的集體戶口、上海市的市民；我可以享受上海市民的城市補貼十二元五角，後來漲到十八元。這點錢聽起來不過是今天一杯咖啡 的價錢，可是當年能扛得住半個月的伙食費。為此，母親高興得一夜沒睡，認為家裡終於有人長翅膀，可以吃商品糧、享受公費醫療、將來坐機關當幹部了。

為什麼母親那麼看重非農業戶口？簡單說，當時非農業戶口比農業戶口多了六十幾項國家福利 ，可見城鄉差別之大。

一九六○年代，國家大煉鋼鐵時，煉鋼工人不足，像父親這樣的青壯年紛紛被招工進鋼鐵廠，在火光閃耀的煉鋼爐前揮灑汗水。大躍進後，國家經濟停滯，城市勞動力閒置，國家要求年輕人扎根農村，父親乖乖把非農業戶口遷回農村，回鄉下種田，又變回農業戶口。子女戶口跟著父母，我們全家自然都是農業戶口，當他漸漸發現城鄉差別愈拉愈大，農業戶口的福利愈來愈壞時，已經沒有更改餘地。

一九八○年代，父親以民工身分進城打工，找臨時打短工的機會；年輕時一起奮鬥的鋼鐵廠的工友相繼高升，不但收入穩定，而且享受周日休息和公費醫療，父親說這都是命。

當我是小學生時，村裡兩姑娘又給我上了生動的一課。她們從小是好朋友，高中畢業考試成績出來，非農業戶口的姑娘繼續去技校上學，後來成為技術工人，享受勞動保護等一切福利；農業戶口的姑娘落在村裡，全年無休下田勞動，每天收入大約五角人民幣，未來的出路是嫁個農民，生一窩孩子，一輩子為溫飽掙扎。

母親跟我講述時，我大大被震動，學校老師也告訴我們，要走出農村去城市生活，唯一的路徑就是考大學，這句話像根救命稻草，我悄悄地抓著。

父母意識到孩子只有靠讀書改變命運時，首先想到是讓我們到鎮上讀書，第一步得調動戶口。父母老著臉皮求城裡的親戚幫忙，親戚寫了一封信給鎮上的領導，父親拿著信找到鎮書記；書記很客氣，說跟鎮長研究研究，父親又找到鎮長，鎮長說跟書記合計合計。

我們在農村存的一點家底，都拿出來兩頭送禮，但兩頭都拿話虛著，最後家底榨得乾淨，他們才終於動了慈心，同意我們全家戶口遷入鎮上一個的大隊；但是不允許父母在那裡掙工分，只能落戶，他們得出去打工掙吃穿。

隨著我的大學錄取通知書來的，是轉變戶口和糧食關係的證明，幾乎整個胡同的人湧到我家，分享這份榮耀。我大學畢業後，是家裡唯一的非農業戶口，父母又高興又自豪；母親認為大學生是老虎長著翅膀，「命令」我把全家的農業戶口「辦」成非農業戶口。她不知道，一個大學畢業生初入社會，是一個小螞蟻，戶口是國家行政機器管著呢，想改變戶口，等於蚍蜉撼大樹。

不知是母親真不懂，還是她太天真，因為不滿意我的「不作為」，她整天批評我——一個大學生不給家裡人辦事，只顧自己。我猛然意識到，戶口造成的不平等，撕裂親情；我是父母培養的，能做的除了忍耐，就是把自己的所得平均分配給家人，實現家庭內部平等。

進入二十一世紀，農村土地整合，大隊裡給農民分房子，一個戶口給若干平方米，加上拆遷老房子，每家至少分到兩套房子，一分錢不用掏。而此時商品房一路高升，買不起房的城裡人叫苦連天。

不僅如此，因農村土地被占用或出租，收入劇增，農民按戶口分錢，最多的時候，一家三口什麼都不做，憑著土地可以分到十幾萬，比城市白領拚死拚活賺得多，還不徵收個人所得稅。一時間，農村戶口炙手可熱。這個時候，我跟母親說，幸虧當年沒把農業戶口變成非農業，母親得意洋洋地說，風水輪流轉，終於轉到我們農民了。

生活已經徹底好轉，一家人還分你們和我們，我聽著心裡不是滋味，戶口留下的溝壑，等待時間和國家政策去填平吧。