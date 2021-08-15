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一八六六年運茶大賽

陳旭

不知去過福州馬尾多少次，幾乎每次都登羅星塔，聽到最多的是一八六六年左宗棠和沈葆楨在福州設立船政學堂，奠定中國近代造船的基業。其實同年還有一件轟動世界的賽事，是啟航於福州馬尾港的快船所參與的運茶大賽（The Great Tea Race），這使得「中國塔」(China Tower)和「塔錨地」(Pagoda Anchorage)這兩個福州馬尾的地標，登上當年世界報刊。

早年運載茶葉的商船從中國到英國，新採下的茶葉隨季風要在海上漂浮九個月、甚至一年，才能到達英國市場，早失去了新茶的芬芳，和老茶一樣。十九世紀中葉，飛剪式快船（Clipper Ship）由美國傳入英國，尖銳的船首與向前傾斜的桅杆如剪刀畫開海浪，Ｖ型船體能輕盈破浪前行，提高航行速度。英國商家為了能拿到中國的新茶，推出獎金令人垂涎的運茶大賽。

這是一項非正式競賽，領先靠岸倫敦碼頭的運茶船即為勝者。由於是長途航行，而非短時間就可勝負分曉的競賽，開始幾年的競爭並沒有扣人心弦的激烈情景。

在一八六一至一八六五的五年中，火焰十字架號（Fiery Cross）已四度奪得頭籌，僅在一八六四年輸給當年新下水的塞里卡號（Serica)。新型英國飛剪式快船艾麗爾號（Ariel）一八六六年加入戰局，兩萬六千平方英尺的滿帆飄動下產生動能，可以使船速達到十六節，遠遠勝過那個年代蒸汽機所能提供的動力。那年船長以每噸七英磅高價獲得五百六十噸茶葉，並以四天的創紀錄時間，就把貨物裝載完畢。

看到艾麗爾號領先拔錨離去，火焰十字架號的船長求勝心切，沒有完成貨物對接手續就強行拔錨駛離港口；而先行一步的艾麗爾號不走運，船還沒出閩江口就擱淺在沙土上，眼睜睜看著對手火焰十字架號從眼皮下駛過。第二天早上，塞里卡和太平號（Taeping)及其他幾艘船也從艾麗爾號身邊掠過，等到潮水漲起，艾麗爾號才脫離困境，奮起直追。

經過九十天追逐，火焰十字架號、塞里卡號、太平號和艾麗爾號四艘船，於八月二十九日同一天經過亞速爾群島的弗洛雷斯（Flores），英國、路經國家及香港報紙都在跟蹤報導，賭盤也炒得火熱，賽事引發大眾的興奮。

跨越一萬四千英里、耗時三月有餘，一八六六年九月六日早上八時，岸上的監視員首先報告艾麗爾號歸來，相隔不到十分鐘，太平號緊隨其後。塞里卡號落後兩個小時名列第三，倒楣的火焰十字架號意外落後三十六小時，遭到淘汰。

而故事並沒結束，在等待蒸汽拖船拖入泰晤士河倫敦碼頭時，太平號花大錢雇用動力最好的拖船，九月六日晚上九時四十八分捷足先登，成為第一艘帶著中國新茶靠岸倫敦碼頭的茶船，比艾麗爾號早了二十八分鐘。這項非正式競賽從未有過如此接近的成績，排名也引發爭議，最後太平號和艾麗爾號並列第一，分享一百英鎊獎金。  

一八六六年的運茶大賽是大帆船時代激動人心的一頁，日後以此題材創作了很多文藝作品，以馬尾「中國塔」之譽的羅星塔及「塔錨地」的郵政地名，也因此揚名海內外。

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計畫（全文完）

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