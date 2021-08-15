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《老物件情懷》老技藝

文、圖／安傑
三件竹製藝術品。
三件竹製藝術品。

多年前在老同事家看到一張很有品味的竹椅，那種竹製品在市面上已少見了，是她住南投的公公做的。

同事公公的嗜好，就是閒暇時做些竹器送親友，他的「作品」多用簡單的工具手工製作。我小時候住宜蘭羅東鄉下，看過這種手藝，主要的工具就是一把厚背的柴刀、一些弧形的鑿子、細齒鋸子、手工鑽等。

以前竹做的是實用家具，現在成了藝術品；在她家看到竹椅時，眼裡是件古早的藝術品，令我驚艷。問在哪裡可以買到？一定要去買幾件來「炫耀」。 她跟老公笑得好燦爛，說下次回老家可以問問。

結果他們在我車子裡塞了三件運回來，就是不肯收錢，強調是公公要送我的，而且其中一張椅子還是修過的補強版，只能送熟人。

我很汗顏，就這樣平白賺了三件竹製藝術品，這一來，就很難再開口收集老人家其他作品了，據說老人家還會做竹桌、竹碗櫥及竹床。

多年來不知搬了幾次家，漂洋過海來回，這三張竹椅一直留著。一張長椅我們一直在用，放在床腳置床罩、衣服。最近又搬家，在儲藏室翻出另兩張竹椅，一張是兩用椅，側過來就是嬰兒用椅，現在看來依然驚艷不已。

南加天乾物燥，放儲藏室太久，未加保養，椅腳都裂了，令人扼腕嘆息。反而那張長椅，愈用愈神，不但堅實而且很有光澤。至於另外兩張得花點功夫整修保養，否則太對不起長輩的心意及手藝了。

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計畫（全文完）

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