前幾天有事回老家，走在村中，突然前面響起鞭炮聲；走近一看，是人家的三層樓封頂，正鳴炮慶祝呢。這原是一幢兩層的小樓房，鋼筋混凝土結構，外牆貼瓷磚，建造至今不過二十幾年。

屋主汪某在給眾人散煙，我問他：「改建啦？」他答：「兩層不夠用，全部加一層，改為三層的。」一樓分為兩大部分，一邊前為客廳，後面是房間；另一邊前面是豆腐店，後面是豆腐坊，樓上為房間或雜物間。

我打趣道：「你是天天有豆腐吃了！」他笑了笑：「不單是白豆腐了，豆腐干、臭豆腐、煎豆腐、豆腐角、毛豆腐，各種各樣，想吃多少就吃多少！」

小時候，家家的生活條件普遍不好，想吃一次豆腐都難的。自留地裡種一點黃豆，收穫後擺放起來，要到臘月裡才做豆腐，以備過年所用。平日裡，只有拔黃豆的日子才能多吃上幾次豆腐，這靠的是去拾豆敗，收集一些黃豆來換。

「豆敗」是指黃豆拔掉後，地裡總遺漏有小的、不飽滿的豆秸及掉下的豆莢和豆粒，這些黃豆品質比較差。十歲左右，我多次和幾個同學去拾過豆敗。那也要起大早的，幾乎跟在社員們的後面，他們剛拔好豆，擔子還沒挑走，我們就開始滿地亂跑，把殘存的豆秸一根根拔了夾在胳肢窩下；大人們走了，我們就蹲在地上拾豆莢、撿豆粒。

幾次以後，我拾出了經驗，曉得地頭地角丟掉的豆秸多，搞豆擔底下是豆莢豆粒多。大家在地裡轉來轉去，你一遍我一遍他又一遍，拾得乾乾淨淨，真正是「顆粒歸倉」。當然這「倉」是私人的小背簍，揹回家，先曬豆秸，再打豆秸，兩天後就畚上一小筒，去豆腐店或換白白的豆腐，或換咖啡 色的豆腐干，或黑黑的臭豆腐。

後來，我高中畢業回村勞動，當了生產隊的幹部，正處於割資本主義尾巴的時期，小孩去地裡拾豆敗是不行的。記得那年隊裡拔黃豆，一些小孩就在地頭等，我和幾個民兵幹部高聲大叫要他們離開。我們戳起豆擔剛動身，小孩子就一窩蜂進了地裡，我火極了，把豆擔靠在地塝上，邊罵邊趕他們。

汪某那時十一、二歲，個子瘦小，沒幾步就被我追上了，搶下他手中的幾根豆秸，他大哭起來，我才不管，還要追趕其他的小孩。突然，一個人衝上來抓住我的手，是母親。她板著臉說：「這些豆敗就算現在不給拾，等會沒人看管了，也會被拾乾淨的。你就睜隻眼閉隻眼，他們都等著換幾次豆腐吃的，別把人家小孩搞傷心了！」

母親走過去，輕輕對汪某等小孩說：「你們等等，看見大人挑遠了，再來拾吧。」幾天後，我拿五分錢去買豆腐，剛要邁出店門檻，汪某蹦跳著進來，手裡端個裝滿黃豆的小竹筒；他斜眼瞪我一下，大聲叫：「換豆腐！」我愣了愣，心情複雜地轉身走了。

上世紀八○年代初，土地被承包，各家就是種了黃豆，收穫時肯定都小小心心，搞好擔子靠於塝上，再到地裡檢查一遍，有少許遺留的隨手拾乾淨。從此，再也不會發生拾豆敗的現象了。

可是不知為什麼，阻止汪某拾豆敗，他哭了；他換豆腐，瞪我一眼，這兩個畫面好長一段時間常出現在我眼前，攪得心裡酸酸的。直到八○年代中期，成年的汪某成了一個豆腐店老闆，我在他手中買了幾次豆腐後，才慢慢淡忘以前的事。