《老照片說故事》菜鳥圖書館員

作者當參考圖書館員。

當年計畫留學時，出身中文系的我，並不容易找到相關學科，只好憑著選修過一堂「語言學概論」申請進入語言學系。初生之犢不畏虎，我使出寒窗苦讀的耐力，平安過關取得碩士學位；負笈求學，人生地不熟，學位完成但求職碰壁，姑且先在大學圖書館 裡打工，取些經驗。

基本工作 卻讓我大開眼界，了解美國圖書館系統之龐大複雜，深入大城小鎮、教育體制、軍政工商機構，以及各種專業領域。當年網路猶未出世，圖書館儼然是日常不可或缺的資源，服務民眾獲得即時知識與資訊。鑑此領悟，我重返校園進入圖書館學系；獲得學位後，爭取到公共圖書館的職位。

上班第一天，青澀毫無經驗，滿腦子課程理論卻未身體力行。幸好菜鳥唯命是從，主管讓我先整理書卡目錄，瀏覽一列列藏書，並且熟稔報章雜誌、成套參考書籍、可以外借的分類書籍、音樂卡帶和黑膠唱片、小型畫作等。彼時最先進的電子資訊還停留在微縮膠卷和單片，必須藉由碩大笨重的閱讀機和影印機才能收集資料。

通過初級訓練，我即被安排輪流坐鎮「參考服務櫃台」，正式成為參考圖書館員，每天馬不停蹄接電話、應對詢問、協助民眾搜尋資料、操作影印機、整理新舊書籍、書寫報告等。坐在服務台前，我得保持面和心善，謹言慎行回答包羅萬象的問題；從「洗手間在哪兒？」到「誰是當前暢銷的愛情小說作家？有沒有書可以借？」「去年十二月五日那天日出日落的時間？」「今日黃金／石油期貨價格是多少？」「為什麼會產生黑洞理論？」……工作流程雖然簡單明瞭，但是解答或和同事討論疑難雜題，非得要「上窮碧落下黃泉」。處於以紙本為主流資源、尚無3C輔助的年代，竭盡心力搜尋資料的過程可謂穫益良多，忙得不亦樂乎。

社區圖書館少不了常客和忠實讀者；清早館門一開，一小群投資家準時報到，搶讀華爾街日報和其他金融周報。中午前後，總有些逍遙讀者前來翻閱雜誌或搶先借讀紐約時報暢銷榜的書目。傍晚，中小學生陸續來做功課，我們化身安親班老師，除了叮囑他們保持安靜，還得協助回答作業問題。館內放眼望去，男女老少各據一個座位或角落，全神貫注於閱讀或書寫，此時此刻的圖書館真如一座舒適愜意、淨化心靈的天地。

偶爾看似落寞的獨行者也會進來翻翻報紙，靜坐在角落裡望向窗外或哀戚發愣。印象頗為深刻的是，有位男士經常要找些關於越南 的書冊，他會攤開有風景或照片的畫頁，目不轉睛地看著。輾轉聽說他是退役軍人，曾經去過越南戰場，未知那傷痕遺留下多少無奈的思憶啊！

工作上的一問一答讓我得以窺視庶民大小事，累積頗多深入社區和貼近市民的體驗。坐擁書城之際，磨練與溝通讓我這菜鳥方能豐厚翅膀，日後飛躍至其他的枝頭。

如今谷歌稱霸，小鎮圖書館參考服務台前門可羅雀，想必諮詢皆可使用科技完成；那電話鈴聲不絕響的時代終究隨著電訊潮流沒入歷史。