二〇〇〇年初，我趕上美國柯林頓政權經濟榮景的末班車，不久太座大人也與我會合，一道在此安家。我倆在人生地不熟的北加州奮鬥，兩犬子陸續報到，自此邁入一家四口卻三種國籍的窘境。

太座原籍江蘇蘇州，持中華人民共和國護照；我生長於台灣 ，自海軍艦艇部隊退役後申辦了中華民國護照；兩犬子在美國呱呱墜地，自然是美利堅合眾國公民。我們一家要入境美國，太座和我必須持有效的美國簽證；要回大陸娘家，我和兒子要辦理進入大陸地區的許可；想要回台灣走訪親友，太座唯有辦理入台證始能獲准。我笑稱走到哪兒，家中成員都有「問題」。

多年拚搏，太座和我拿到綠卡，在移民路上總算吃了顆定心丸，但家中三種國籍的問題依然存在。還記得某年暑假，我們決定全家回中國省親，當時的行程是太座先帶著兒子搭機經上海回到蘇州，待我赴蘇州和他們會合後，一家四口再搭機前往台北探望我的雙親。回程則依反方向而行，先跨過台灣海峽回到蘇州，途經上海再入境美國。

行程既定，我們前往現在已經不存在的中華人民共和國休士頓領事館（二〇二〇年被川普前總統關閉），兒子們獲得赴大陸的簽證，我則辦了一本兩年有效的「台胞證」。未幾，太座和兒子們按計畫先回到蘇州，我則數著日子，期盼團圓之日的到來。

暫別美國的日子總算來臨，我前往機場櫃台辦理登機手續；一位白人女性工作人員在看過我的護照和台胞證之後，先與另一位男性同事溝通一番，然後兩人很客氣地告知，我的護照上沒有發現有效的「簽證」。

這時我把自己的美國綠卡掏出來了，和已經出示的護照、台胞證一字擺開，同時請出多次和美國友人解釋「複雜台海關係」的「底稿」，開始闡述。

原來自一九四九年國共內戰結束，北京 政權和台北政權一直「互不承認」，基於「一個中國」的主張，北京當局要求台灣同胞返回內地時，必須使用等同「國內通行證」的台胞證。我在美國居住，當然要靠美國綠卡來支持居留的合法性，出境美國旅遊，則使用中華民國護照俾利出入境檢查。前進大陸，就必須持有北京當局唯一認可的台胞證才得以入境，這般複雜的權宜之計，致使我的中華民國護照上，是不可能有北京當局的簽證。

聽完我的政治論述，兩位工作人員即便尚有些疑慮，但也露出微笑，親切感謝我替他們上了一堂東亞現勢的課程並且放行。

數年後，我宣誓成為美國公民 ，四口之家總算簡化成兩種國籍了。昔時「互不承認」造成身分文件混淆的小插曲，卻成為我們茶餘飯後的談資。