《老照片說故事》羅德島的苗族朋友

作者（右）身穿苗族服飾與美人苗裔「平」一九八三年合影。

明尼蘇達州聖保羅市的十八歲苗族高中生李蘇妮，在東京奧運 賽奪下體操女子個人全能賽金牌；這是美國 奧運史上首位為美國爭光的苗族選手，也為苗族人爭光。

李蘇妮的雙親是寮國苗族人，根據媒體報導，她的父親李約翰說：「很多人對苗族是陌生的，也不甚清楚我們移民美國時所遭遇的困難。但今後也許因蘇妮的緣故，會有較多的人對苗族有更進一步的了解。」李蘇妮父親的這段話，開啟我塵封已久的記憶。

一九八三年，經由住羅德島、在難民服務機構上班的陸姐介紹，我認識美籍苗裔青年「平」。他是來自寮國的苗族， 一九七五年越戰後害怕遭寮共迫害，與家人越過湄公河逃到泰國 ，再以難民身分申請到美國。

「苗」的原文是「Hmong」，又稱「Miao」，意為「自由人」，他們被稱為重感情的民族。平曾感慨地說：「我們的上一代在越戰期間，曾被美國中央情報局吸收培訓，效忠美國，在寮國與北越軍隊作戰。一九七五年美軍撤出中南半島，曾為美軍作戰的苗族因此遭到寮共的殘殺，並飽受飢餓與疾病等殘害，當時受傷及身亡的人數難以計數。」

平的父母說：「美國CIA曾經應允幫忙對抗北越共的苗族人，作為回報。」早期因戰亂分別由雲貴高原逃往越南、泰國、寮國和柬浦寨的苗族，又因越戰再次逃離居住地；為了尋求安定的生活，從難民營申請到加拿大、澳洲、德國和美國等地定居。

曾經滯留在泰國東北部班那波難民營的平，透過社會服務基金會協助，與家人在一九七六年移民美國，與族人住在羅德島南普羅文登斯的克羅斯頓和艾迪街上。那裡住了許多苗族家庭，當時約有三千多人。

羅德島有「耶穌城」之稱，南普羅文登斯是個安靜優美的城市，當地有很多做珠寶及紡織的工廠。因苗族婦女有卓越的刺繡及手工藝才能，因此被當地工廠聘用，她們所賺的錢正好可以維持一般家庭生活開銷。

羅德島的「羅格威廉公園國家歷史博物館」，有個專門介紹苗族歷史文化的收藏室，收藏不少與苗族有關的各種資料。

一九七九年，美國人錄製四十小時的節目，專門介紹苗族節慶與各種民俗活動，希望藉由錄影帶觀賞苗人的舞蹈與歌唱，了解苗族的各種古老的傳說。平因為英文表達能力不錯，白天在當地的「Department of Social and Rehabilitative Service」工作，晚上念大學，是位很上進的苗族青年。

一九八三年的二月，因陸姐及平的邀請，我從紐約到羅德島與他們過中國年。當平的家人與他的親友，知道我的母親也是雲南昆明的苗族後，即以苗語親切地和我話家常，可惜我一句都聽不懂。透過平的翻譯，知道他們很喜歡與附近鄰居建立友誼，可是因語言的障礙無法與當地的外國人溝通，因此感到很懊惱。他們羨慕美國人的勇於創新，發現美國人有很多偉大的想法， 這是吸引他們來到這裡的原因之一。

喜愛唱歌的苗族，有即興作詩歌唱的才華，藉由詩歌表達內心的感受和希望。平說：「雖然我們在此受到美國政府的照顧，但並沒有忘記自己是獨立、勤勉又聰明的民族。苗人有時很固執，因此一些教導族人語言或技藝的西方人士，常感到很難溝通。」

當時已經移民美國七年的平，就像他的族人一樣，懷念曾經居住的山區，並希望有日可以飛回去拜訪他們的老村莊，在山林裡自由翱翔和歌唱。