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安迪高和橘子雞

楊錦文

熊貓快餐的「橘子雞」（Orange Chicken）是美國最暢銷的一道中國菜肴，數十年來歷久不衰，說是平均每個美國人一年會吃一次橘子雞也不為過。

橘子雞是熊貓快餐的行政主廚「安迪高」三十多年前的創意美食，據一位食品市場分析專家估計，熊貓快餐企業每年使用雞肉原材料約一億磅，購得的雞肉食材約百分之三十以上用來製作橘子雞，大概可製成一億份。如果每磅在價格上有一分錢空間，便有一百萬美元的利潤。

一九八七年，安迪高受命赴夏威夷開創第六家分店。夏威夷是國際觀光熱點，當地居民由南太平洋土著、日、華僑後裔及從美國各州遷徙的民眾組成，加上來自世界各地的遊客及暫居者，可說是世界人種及文化的融爐。

夏威夷分店開幕後，生意火紅，安迪發現客人由於文化背景各異，喜歡的菜肴也不同，但是也有些菜是客戶們共同喜愛的。他試著將雞腿連皮連骨醃漬入味，炸得外皮香脆、肉質鮮嫩含汁，配上用陳皮調製的光鮮亮麗橘色醬汁，熱騰騰、香噴噴，令人垂涎，這便是熊貓橘子雞的雛形。

八個月後返回洛杉磯本部，他觀察客戶的喜好及反應，改進夏威夷成功經驗，並找出不同飲食文化背景的群體都能接受的共同點。把雞腿肉去皮去骨，並將醬汁口味調整至偏酸、甜、微辣三個層次，雞肉塊外酥內嫩，多汁欲滴，以適合跨多元文化的美國快餐客戶。

安迪本名高振雄，出生左營海軍眷軍區，自幼喜愛烹飪，每當家中宴客時，做教師的母親都會鼓勵他燒一個菜來分享賓客，並予以讚揚。中學畢業後他考入海官校主修輪機，在海軍驅逐艦及商船上擔任機械工程師；但由於熱愛烹飪，他毅然絕然放棄航海的工作，返台拜師學藝，師從彭長貴四年。由於他對烹飪理念的執著，如輪船機械工程師追求完美的精神，及戰艦軍官戰堅定不移的軍事管理，因而創造億萬元銷售業績的橘子雞。

三十多年行政主廚經歷中，安迪研發的橘子雞、北京牛柳、核桃蝦等名菜，受到食客追捧，這就是他放棄航海初衷轉換為廚師後，最好的回報。

美國 夏威夷 北京

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