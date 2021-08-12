八○年代，我們舉家遷到另一個村子，起初由於父親和村子的支書關係不錯，一切還好，但沒幾年支書退休 了，而我們作為外來戶，日子就不那麼好過了。分地的時候被強制接受一塊爛地，那是建房用土的荒地，可作為泥土用的都被村民挖走，剩下的是裸露的沙土，還遍布大大小小的土坑，且地勢遠低於周邊的土地，雨大時一片汪洋。

後來，父親花錢買了些沙土把大坑填平，經過一段時間修整，面積竟達到三畝之多；但大多是沙土，無法種植麥子、玉米等農作物，於是父親買了桃樹苗種下，自己琢磨學習剪枝、施肥等。三年後，竟成蔚為壯觀的桃林，每當春暖花開，常常吸引附近村莊的人來拍照。

那時，二哥已經在西安上大學了，這讓父母很驕傲，但生活的困難不可避免；大哥已經分家出去，而且大嫂和父母關係不好，一段時間甚至不相往來；我也是剛剛初中輟學，尚不能獨當一面，所以面對著碩果纍纍的桃園，父親卻焦慮如何把桃子賣出去了。

我有兩個表哥，雖一奶同胞，但性格迥異。二表哥屢試不第，鬱悶、憤懣、羞於田間地頭的營生，以至於變得古怪且不好相處；大表哥則隨和且懂得交際，於是在桃子上市時，父親便叫來大表哥幫忙。

桃子雖然好吃，但摘桃賣桃卻不是件令人愉悅的事。天剛亮就要進桃園，成熟的桃子怕摔，不能用竿子打，要爬到樹上一個個用手摘下，而且要用桃葉一層層隔開放在筐裡；因為要用自行車載著騎很遠的土路，一路的顛簸，很容易把桃子壓爛。

等桃子裝滿兩個筐子時，我們已經是滿身露水，且滿頭滿臉是桃子的絨毛，奇癢難耐，還要趕到十幾公里外的鄉鎮集市，以便能占個好位置。

我和大表哥帶著一身的露水和桃毛上路，大表哥載著大約一百多斤的桃子，我則騎著空的自行車跟在後面。騎了幾公里後，太陽升起來了，六月天氣燥熱，汗水交織著露水，身體變成蒸籠裡的饅頭；桃毛刺激下的皮膚，刺癢得不能自己，於是單手扶著車把，開始抓撓脖子和臉。表哥的警告我起初還不信，等脖子、手、臉布滿一道道血痕的時候，在汗水的浸淫下，不但癢，而且疼了！

每到一個地方找到位置後，表哥便在地上鋪一條裝化肥的空袋子，把桃子一個個像金字塔擺上，並用鞋刷刷掉桃子的絨毛，這樣桃子會變得鮮豔誘人，最上面的幾個往往是品相最好的。有一次表哥剛擺好攤，一個我熟悉的人路過，我毫不客氣抄起幾個最好的贈送；那人賣的是土豆，也象徵性的拿幾個給我，我稍一推辭，他便收了回去。那人走後，表哥的臉色很難看，並且讓我遠遠的坐到自行車後面，不再讓我靠近。現在回憶起來，才知道我為什麼生意屢做屢虧。

賣完桃子回家的路上，是一天中最輕鬆的時刻，一是可以在路過的溝河裡好好洗個澡，父母也會在家裡做好了飯菜等我們回去，因為我們將帶回去十幾塊錢的收入。然而，這樣的時候並不多，因為大多數時間，一直等到街上沒人了，我們的桃子也沒有賣光，這時候只能把桃子裝回筐裡，在回來的路上沿途叫賣；只是效果並不理想，而且我從來也沒敢張口吆喝，這又讓表哥不滿。

剩下的桃子，我們會在洗澡的時候挑好的吃掉，其餘的就找偏僻的地方倒掉，不能載回去，這好像是不成文的規矩，至今我也沒弄明白為什麼。

那段時間，桃園成為我家主要經濟來源，雖然辛苦且收入微薄，但相比村裡多數種糧食為生的家庭，算是不錯的了。因此接下來的幾年，村裡的人紛紛種起桃樹，並逐漸蔓延到鄰村，結果桃子愈來愈難賣出去了。

桃園經營愈來愈困難，父親適時改變種植品種，將一部分桃樹改成李樹和蘋果 樹，並依靠多年經驗，經營起適合果樹的農藥和肥料；最後以經營農藥化肥為主，桃園則成了試驗田和招牌。父親賣給顧客的農藥，往往是幾種農藥的混合，在對付蟲害的同時，還能兼顧病害；事實上，他根本不認識藥品包裝上的說明文字，他一生中會寫的三個字是他的名字，因為進貨時需要簽名。

經營農藥的利潤 遠高於經營桃園，如此一來，經營農藥的人又多了起來。幸好多年積累經驗和顧客資源，讓父親在這個行業裡獨樹一幟，並沒有在諸多惡性競爭和詆毀中敗下陣來，甚至因此獲得「新農專家」的稱號，有縣裡相關部門頒發的證書。

數年前，村裡以各種理由和藉口收回那片桃園，並公開出售給其他人；同樣的價格，竟然不允許我家購買，最後在父母的抗爭中，終於以高價買下藥店那一小部分。

三十多年過去，藥店還在經營，桃園已變成村民各式稀奇古怪的住宅，但身在異國他鄉的我，還經常在夢裡回到那片桃園裡。