舍弟傳來一份資料，是關於文化部核可屏東菸葉廠舊址修復與再利用，未來計畫就地設立菸葉博物館；並將廢棄的倉庫改成音樂文化區，以及引進一些文化產業店家進駐，活化這塊距離南台灣 屏東市區約兩公里許、占地面積四點二公頃的廣大區域。這塊土地自從二〇〇二年財政部所屬的屏東菸葉廠關閉後，一直閒置至今。

屏東菸葉廠的正門位於菸廠路底，廠區兩側以朝北的正門為中軸線相互對稱，西邊為作業加工區，東邊後來建起高大的倉庫。我們全家在一九六九年從台北搬到屏東後，落戶於教職員宿舍的「農專新村」，就倚靠菸葉廠正門西側的圍牆邊。所以從家中二樓的房間打開窗戶，就可以直接看見菸葉廠的草坪和一層樓的簡易作業廠房。

一九八〇年代中，當局在菸葉廠東側圍牆邊，蓋起新的四層公教人員宿舍，我們家又搬到東側圍牆邊的新房子內，門牌地址還畫入了「菸廠東巷」，我們不折不扣和屏東菸葉廠毗鄰而居幾十年。

菸廠路始於屏東菸廠正門，縱然僅僅是一條一百多米長的廠區專用道路，但是她的雙向快車道和兩側慢車道中間，設置了鋪設草皮的安全島，安全島上每隔五米間距栽植雄偉的椰子樹，美麗椰林大道充滿南國風味。

菸廠路除了在菸廠上下班的時段外，一般用路人不算多，變成我們小孩的遊戲場所。從我們村口的路段起算，東邊第三棵的椰子樹就是一壘（以觸摸方式代替壘包），西邊第三棵椰子樹則是我們的三壘，多少的棒球術語如安打、觸殺、出局、得分等，都在這條馬路中間競技時派上用場。有時我們也會打躲避球，當然練習羽毛球、排球的場景更是常常可見。

新春期間，菸廠路成了我們的主戰場，新村的小伙伴們拿出沖天炮等「軍火」，和住在菸廠路另端的同齡小孩相互炸射。當我方沖天炮射出，看見彼方孩童四散逃竄，很是過癮刺激；當對方的沖天炮「侵門踏戶」時，我們也要尋求椰子樹掩蔽，當時兩軍對陣運籌帷幄的念想，就在幼小心靈滋養。

至於菸葉廠本身，我們既不是癮君子，小時候對這些方方正正的廠房和倉庫也沒有興趣了解；我們和它的接觸也只有在打棒球時，棒球常常滾進工廠，我們要和看守正門的保安警察 叔叔打個招呼，進去撿球， 他們一般也不會刁難。所以做了幾十年「雞犬相聞」的老鄰居，我們至多進入菸廠內二十米左右的地帶。

當年屏東市轄區內尚有一些公營事業的工廠，除屏東菸葉廠外，尚有在市中心區的屏東酒廠和屏東糖廠。屏東菸廠除了分貝不高的廠區噪音，平時也會聞到菸葉草的清香，稱得上是不擾民的好芳鄰。至於離我只有兩公里的屏東糖廠，幾年後轉投資成立屏東紙漿廠，利用甘蔗渣的廢棄原料製作紙張，從此有時腐敗的紙漿臭氣會隨風吹到我們新村，那種味道就不敢恭維了。

隨著弟弟和我離家及雙親離世，我們位在菸廠東巷的老家已空了多年，這次文化部和屏東縣政府投下巨資，利用現成的空地搞活產業經濟，不知爾後能否凸顯在地文化特色，帶動觀光 人潮。

不過倘若哪天「老鄰居」真成了屏東市區新的打卡勝景，屏東菸廠周邊帶給我的童年回憶，和它見證過往台灣經濟奇蹟的軌跡，才是更值得我緬懷的吧。