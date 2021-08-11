《老物件情懷》點蚊香睡覺的日子

作者祖父獲上海市政府頒發的「愛國衛生模範」獎狀。

我翻拍這張祖父的獎狀後，獎狀就支離破碎，紙質氧化了。看到祖父這張上海市政府頒發的「愛國衛生模範」獎狀，我想起上海的臭水濱與點蚊香睡覺的日子。

我出生在上海虹口一幢石庫門，二歲到五歲住在祖父母徐滙區斜土路的磚房，五○年代初那裡很荒涼，記得小弄只有十五戶人家，一號、二號沿馬路小籬笆圍著，三號至十三號是聯排平房。這排平房右邊緊靠華美捲菸廠，左邊盡頭有個水塘與一塊小空地。

夏天晚飯後大家都會聚到小空地乘涼，乘涼必備扇子，除了搧風，主要用來拍腿拍背趕蚊子。祖父有時拿一只搪瓷臉盆，裡面塗滿肥皂水，在人群頭上揮來揮去，不一會盆內密密麻麻一圈黑點，蚊子都沾死在肥皂水上。我怕蚊子，不喜歡出去乘涼，祖母就哄我在蚊帳裡睡覺，在床邊點上蚊香。

上海是建在海灘的城市，市中心除了黃浦江蘇州河，五○年代的市區內還有二十幾條小河小濱，現在的街名中含有滙、灣、橋、濱、港的地名有五十餘個，例如徐家滙、盧家灣、石輝港、大木橋、陸家濱等，可見那時上海水路之多。

四○年代國共內戰，這些河濱根本沒人管理。人們往河裡倒糞便、垃圾，河面愈來愈窄，野草與死貓死狗愈來愈多，變成一個個臭水濱，孳生大量蚊蟲、蟑螂、老鼠。一九五五年，我隨父母搬到靜安區居住，念小學在武定路陝西北路，路口附近是安樂殯儀館和一條斷頭河，臭水一直向北延伸幾條街，我在黑黑的汙泥上經常看到老鼠竄來竄去，幾十隻蒼蠅在瓜皮上嗡嗡作響。

住在靜安區沒用蚊帳，但房間裡每夜要點一、二盤蚊香。記得最出名的是三星 牌蚊蟲香，綠色蛇狀盤形；據父親說，上海的蚊香市場在二、三○年代被日本 人占領，直到四○年代，國產三星牌蚊香打敗日貨。上海市民怕蚊子叮咬，每天要消耗十幾萬盤蚊香，因為市場上經常脫銷斷貨。

上海的衛生環境惡劣與市區內的臭水濱有關，一九五二年政府發動愛國衛生運動，禁止在河濱裡倒糞便、垃圾，一律運到農村作肥料；搭建在河邊的竹木屋全部拆除，並且發動每家每戶捕蚊子、殺蒼蠅、毒老鼠、滅蟑螂、填汙溝。當時，路旁牆上用白石灰寫了「搞好愛國衛生運動」標語，報紙廣播每天報導愛國衛生人人有責。我猜想祖父一定是積極參與運動，才獲得市政府獎狀。

我五歲時有點知事了，印象最深的是一九五四年政府決定填平東西走向、長約八公里的肇家濱河，我們住的斜土路離肇家濱河與徐家滙不遠，那時祖父與父親在工餘時間去當義工，每次填濱回來渾身臭汗。

因為沒有大型機械設備，上海市民花了三年時間填平肇家濱河，種植花樹，鋪了些草坪，建成當時最寬的雙向車道，命為肇家濱路。到一九五八年，上海市區內的小河小濱基本全部填平，環境衛生有了很大的改善；現在這些河濱灣港街名仍然留著，但街名下不再是流水汙泥，而是四通八達的地鐵 。