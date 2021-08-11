拜讀上下古今版載文「我有一條尼龍褲」後，連續多日被文中記事所拉扯：那是貧窮歲月留下的往事啊！也是那個年代，我和弟弟、妹妹每人擁有一件紫紅色線衣，凝聚了瘦弱母親的辛勤勞作，以及深沉的愛。

上世紀七○年代初物資匱乏，我家因男孩子居多，父親一人上班掙錢，淪為大雜院乃至小街上缺吃少穿的貧困戶。特別是到了春秋兩季，我們五個子女大都沒有換季，幾乎是脫下冬裝穿夏裝，換下單衣套棉衣。

對此，身高一米五、瘦弱的母親在夜晚暗自流淚之後，託人從遼西老家捎來一架手搖紡車，開始為我們紡線織線衣。記得母親拿出兩張棉花票買來二斤棉花，先將大團棉花拆解鋪成一個個小方片，再用圓筷子把棉花片捲成半尺多長棉花條，接著把棉花條一頭接到紡車線軸上，另一頭捏在左手拇指和食指之間，之後右手搖起紡車。隨著紡車嗡—嗡—嗡，一聲接一聲有節奏的聲響，棉花條吐絲一般，變成白絨線纏到線軸上。

連續幾日起早貪晚勞作之後，一小筐棉花條紡完了，母親馬上將四軸白線合成一股，笑著對我說：「你上學了，媽先給你織線衣。」說完，操起自製的大號竹針，又是幾個晝夜趕工，我的線衣織成了。母親掏出一角錢，讓我到商店買來紫紅色顏料，投到家裡做菜用的鐵鍋裡，待鍋裡的水沸騰後放入白色線衣，經過十幾分鐘浸染，一件紫紅色線衣誕生了。

母親讓我穿上，我一時像飲了蜜糖水一般，歡喜得合不攏嘴；走到大院內，同學、鄰居哥哥姐姐乃至大娘大嬸，讚嘆的話語好似春風撲面，一句接一句送進耳膜：真好看、真漂亮……。

身穿紫紅色線衣風光幾天，眼饞的弟弟、妹妹相繼向母親討要；母親答應接下來為大弟織衣，不想，織到一半，紡線沒有了，棉花票也用光了。

巧婦難為無米之炊之際，母親將家中唯一一床新棉被拆開，取出棉花，手搖紡車又發出沉重、有韻律的聲響，棉花條又如絲線一般纏到紙糊線軸上。期間，在狹小房屋一角，飛起的棉絮不時落在母親頭上和臉上，嗆得母親忍不住咳嗽，但依舊不分晝夜紡織。

金秋時節，大弟、二弟穿上了紫紅色線衣，臨近新年，紫紅色線衣也套在小妹和小弟身上；及至春節，辛勞一年的父親和母親也各自擁有了一件紫紅色線衣。那一年農曆新春，我們一家人上身都穿著紫紅色線衣，街坊鄰里瞧後讚不絕口：「好喜慶！」

只可惜顧吃顧穿的年月，沒有餘錢購買照相機，紫紅色線衣沒有留下一張照片，任憑時光打磨侵蝕，一件跟著一件殘破消損。但我心靈的特別照相機，卻自動儲存珍藏畫面，在我臨近花甲之年，隨我一起漂洋過海。