皖西南潛山縣城以西有條大河，因面向西又叫西河。河的兩邊有攔水防洪構建物，被稱為西河大壩。父母於上世紀六○年代，就在大壩不遠處一家衛生所工作 。我們弟兄姊妹雖然擁有城市戶口，但生活在農村，就像農村娃一樣，每逢周六周日或暑假寒假，我們玩的集結地主要是在大壩。

大壩離衛生所不過半里路，我們小跑著幾分鐘就到了。這壩的內側，由於防汛和抗洪擋大浪頭的需要，年復一年不知栽了多少樹木竹子和藤蔓，其中一種藤是青底子紅色，掐斷撕皮，藤肉嫩、水分多且有點甜，是我們最喜歡的水果。

這裡的野兔極多，差不多不到二十分鐘就能看到一隻，野鴿子、斑鳩也非常多。同我們一起玩的河福，是衛生所鄰居家的孩子，比我大一歲。河福指著站在很高的樹枝上「叫喳喳」的喜鵲說：「村裡老人都說牠的叫能帶來喜事，因此喜鵲是喜鳥。而老人、尤其是生病的老人們最怕烏鴉叫，說烏鴉老遠能嗅到人要死之前的氣息，牠特別喜歡啄食腐爛的臭肉，所以一身黑的烏鴉是『不祥之兆』。」

後來想到，好在烏鴉平常不怎麼來，直到冬天牠們成千上萬隻烏壓壓一片，齊刷刷落在麥田裡；大片烏鴉到來，大人說預示著這個地方將要下大雪。

一個夏末的傍晚，小夥伴正準備回家，我忽然發現不遠處的草叢中有什麼東西在動，莫非是剛出窩的斑鳩雛鳥在學步？逮到這樣的嫩鳥並不難，若是拿回家燒著吃，村裡人說比雞肉還鮮呢。我聚精會神等待著牠出來，並準備用手邊的一根長竹條擊倒牠。

等著等著，出現在我面前的居然是條茶杯粗、扁擔長的蛇，那一瞬間我全身麻木，被突如其來的「敵情」嚇傻了。一米外的河福看到了大喊：「憨子（我的小名）快過來，危險！」我聽到河福的叫喚，連忙小跑讓蛇「游」過去。河福說：「那是條大蟒蛇，雖然沒有毒，但纏人的力量非常大，能纏一頭幾十斤重的豬。要是發起瘋來，別說我們小孩，就是一個蠻勞力也抓不住牠吧。」

和福又說：「不過，村裡我二叔卻會抓蟒蛇，他的武器只是一根細棍子和一個蛇皮袋。用棍子在容易藏蛇的地方，先敲打一下『打草驚蛇』。待蛇出來後用棍子戳住牠，再熟練地抓住蛇的頸部往長袋裡一放就行了。那年代沒人管，他經常拿一把剪刀，在街頭當眾處理蛇，將蛇皮、肚子裡弄得乾乾淨淨，賣個好價錢。」

在非汛期，河水是可親可愛的，兩邊有樹木和翠竹，水清澈能見到底，水面上經常可看到大魚躍出水面。村裡一些大人經常用絲網下到河的淺灘，不到一個小時，就能捕到幾斤雪白的鰷魚和鯽魚。有的人用很大的魚罩在靜止狀態的河面，只要看到魚星，一罩子下去，往往能逮到大鯉魚。還有更神奇的，他們在壩下河沙灘上低頭走著，忽然用一米多長的魚叉狠叉下去，一個半斤甚至超過一斤的老鱉就被提起來。

我和小夥伴喜歡坐在壩頭看竹，十幾米長的竹排，排頭彎彎的是用火燒扳過來的，像輪船向上翹著的劈浪船頭。為防被水長期浸泡而腐蝕，整條竹排都塗了層柏油。

竹排寬度大概只有一米多，由幾根竹段搭成的小高台上，碼了一層層山裡人需要的貨物，如大米、白麵、日用品和江魚、豬肉，後來還有電器包括收音機等。從北向南的竹排上，則放著粗毛竹、杉樹，還有裝茶葉、藥材的大木箱子，當然，也少不了城裡人稀罕的野味。

竹排千百年不斷來回「穿梭」，使河兩邊的水都很深，彷彿大河有意開闢的航道。