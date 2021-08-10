長孫女出嫁，祖母當然喜上眉梢，盡說吉慶話，也道出遺憾：「我家阿枝本來要戴鳳冠的，可是被供銷社搶走。」她說的「鳳冠」，我小時候常見，開海味店時不但兼賣鏡畫等祝賀婚嫁的禮品，還有一樁方圓數十里的「獨市生意」——出租鳳冠，是父親從廣州出高價買來的，租金 很高。

新娘子要出門了。姊姊先在廳堂拜祭祖先，再跪謝父母的養育之恩，突然，她放聲大哭，把喧鬧聲壓下去了。不知道是她意識到從此離開爹娘，悲從中來；還是遵從大襟婆的訓導——哭嫁才大吉大利。父親坐在廳堂門口旁邊的高凳，雙手放在膝上，我在近處看著父親，他眼睛眨巴不停，極捨不得似地。女兒出門，父親把右手收回，低頭揩淚；以冷漠出名的母親，在旁邊沒有表示。

披著大紅彩綢的花轎來了，這是我們的村莊最後一次以轎子抬走新娘。披著紅蓋頭的姊姊，被一路念叨吉利話的大襟婆引導著，彎腰坐進轎子；嗩呐響徹在田野上，送親的隊伍和花轎從村外的小路走上山坡。

姊姊婚假到期，回五金店上班，她給同事們送上新郎官從香港 買回來的夾心餅乾。負責管理百貨店的門市組長進來通知姊姊去見供銷社的領導，姊姊天真地帶上餅乾。不料一進辦公室，供銷社主任就咆哮：「妳厲害，竟敢不經批准就嫁人！」

「婚姻法不是說婚姻自由嗎？我從來不知道要向領導申請呢！」姊姊臉紅著辯解。「問題是妳嫁給資產階級分子！」主任拍桌子。「我丈夫是打工的工人階級！」「香港是資本主義社會，那裡的人統統是資產階級分子，妳學過政治沒有？」姊姊懵了。

「妳這事難辦，公社黨委會專門研究了，妳被當做和平演變的最新案例。」原來，當時全國上下批判右傾機會主義分子彭德懷，「千萬不要忘記階級鬥爭」逐步升溫，提防資產階級思想的腐蝕，防止被糖衣炮彈擊中，成了最新的政治任務。

姊姊哭著離開，父親看到她就說：「我知道了，我也給公社黨委會叫去訓了一個下午，聽說我家成了全縣批判的典型，罪名叫『被糖衣炮彈打中』。」姊姊慌了，父親說不管他，至多是走人，「我早想好了，誰都怕丟飯碗，唯獨妳不怕，阿祖養妳呢！」

果然，三個月內，姊姊首當其衝，其次是父親，連帶祖父，店裡開小會、供銷社集會、全公社開群眾大會，「資本家家庭出身的方繁枝貪慕虛榮，嫁給香港的花花公子」，被列為階級鬥爭的最新表現。姊姊成了名人，到了墟期，四鄉來的農家妹子絡繹不絕進五金店，明目張膽議論：「就是她……」

父親在另一個公社也不好過。原來，縣委宣傳部為了趕政治風頭，把這婚娶炒作為政治事件，執筆者可能學寫過小說，有點想像力，指父親威迫利誘，要剛滿十八歲的女兒「投降」。報告裡還有叫「革命群眾」開心的尾巴：這一充滿銅臭的婚姻註定是失敗的，據查實，香港男子謝某在香港早已成家，妻子兒女成群；他重婚，目的是給年老的祖母雇一個免費護理員。

公社召開動員大會，多次拿這一事件做例子，害得父親窮於應付。新科姐夫輾轉聽了謠言，苦笑說：「我吃飽了撐的？在香港有老婆還要跑大老遠再娶？我有金山銀山嗎？」風聲最緊的日子，我在學校也感到壓力；作為小舅子，也得為姊姊的出嫁背鍋。

官方的批判不會停留在口頭，公社黨委書記多次對供銷社主任發問：「這活生生的和平演變事件，你們如何處理？」主任說：「開除，我馬上執行。」供銷社雷厲風行，姊姊被炒魷魚才幾天，戶口名簿註銷了姊姊的名字，她不再屬城鎮人口，購糧簿被收回，食油票、肉票沒得領。從此，姊姊在碗仔村成為地地道道的農民。

姊姊出嫁至今五十八年，雖未躋身小康以上階層，但遠離饑寒；姐夫從結婚之初，每年必回家鄉過年。平時他負擔全家的開支，夫妻養育兩女一子，都受過大學教育，分別在美國 、加拿大和香港成家，有不錯的工作。當年父親替姊姊作的選擇沒有錯。

➤➤➤姊姊出嫁了（上）

➤➤➤姊姊出嫁了（中）