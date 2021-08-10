我一九四八年考入蘇州景海幼兒師範，一九五一年夏天畢業。與同學馮瑞珍一起被分派到望亭一所小學實習，她教四年級數學，我教語文。當時由於鎮反運動，教師缺員，學校很歡迎我們來補缺。那時瑞珍的表哥常來看望她，姻緣自此開始，她表哥後來成為復旦大學的名教授，我經常去看望他們，一起回憶望亭往事。

望亭在蘇州和無錫之間，是個千年古鎮，臨近太湖，水產豐富；學生家長大部分是漁民，他們對老師很熱情，小學生們和我們關係好。我們的房間靠近運動場，端午節 時，小學生們一大早把粽子、鴨蛋送到窗口遞給我們，我們都吃不完。實習結束，我們要回蘇州母校，學生幫我們把行李搬到船上，依依惜別，學校領導希望我們下學期繼續來任教，我們也深感當老師的光榮。

回到故鄉湖州，父母已經代我聯繫好下學期的工作 地點，就是我的母校湖郡女子中學。這裡是我的成長之地，我當然更高興在這裡工作。學校根據我的專業特長，安排我擔任小學部幼兒園主任，同時負責中班和小班的教學。

小班裡的小朋友有些上半年入學，已習慣學校生活，新入學的孩子還離不開媽媽；媽媽把他們一放下，有的孩子就哭起來。哭聲很有傳染力，一個孩子哭會引起大片連鎖的哭聲。我剛開始也感到驚訝，手足無措，後來發現孩子們聽到鋼琴聲會轉移注意力，哭聲逐漸減少；我就利用彈鋼琴組織教學，使學生養成習慣，聽到某個曲子就進教室，另一個曲子就排成圓圈開始活動，幼兒們慢慢就習慣了，再聽不到哭鬧。

幼兒班老師裡有一位陳師母已經六十多歲，是我們景海幼兒師範的第一屆老學長，當時仍在任教。陳師母很慈祥，孩子們把她當奶奶對待；我遇到什麼難事就請教她，她給我指點，使我受益匪淺。老學長告訴我，景海幼師和東吳大學都是美國教育家海淑德女士等人於十九世紀末創辦，「景海」有景仰海淑德之意。

當時湖州幼兒園的教學人員大部分沒有受過幼兒教育的專業訓練，我從幼兒師範學校畢業，很受領導的器重。教育局 把全城的幼兒園分成五個學區，各由一名教師負責，我年紀輕輕就成了我們區的負責人。那時一周只有周日休息，但教育局要求周日上午集體備課，依據大中小三個班級的進度，集體研討教材，以帶動全片。

我們五個負責人經常到各校巡視、檢查教案，教育局也安排專人負責幼兒教育。我們五人還要求教育局帶我們去杭州考察和學習。由於我年紀輕，表現良好，過了兩年，就被保送作為調幹生參加大學的招生考試，被華東師範大學錄取，畢業後一輩子從事外語教學。

在湖州當幼兒園老師是我一生教學生涯的起點，那段時間的磨練和孩子們的笑臉，我終生難忘。