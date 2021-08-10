《老照片說故事》北京約會點留影

一九八四年十月北京天安門廣場留影。

北京 人習慣將所有沒有北京市戶口的人統稱「外地人」，這個稱呼顯示出身為北京人的驕傲，也令全國各處的「外地人」感覺隔應。堪與北京所謂「外地人」類比的語氣，出自更自傲的上海人，泛指非上海人之蔑稱——「鄉下人」，那口氣等於除了「阿拉」是城裡人，別的地方皆算農村。而廣州人的優越，將大陸所有地方的人，皆按地理方向統歸——「北方人」。

總而言之，「外地人」進大北京，「鄉下人」進大上海，「北方人」進大廣州，感覺猶如陷入人海茫茫的「大碼頭」，要是分散的多人需要接頭，在大都會 選擇一處約會地點還真是個問題。上海、廣州不說，在首都北京還真有個全國絕無僅有的「天安門 廣場」，但這號稱全世界最大的都市廣場實在太大，不知哪個絕頂聰明的國人，想出來甚為高明的定焦點——天安門廣場國旗杆子那塊方寸之地。相約於此，肯定不會錯過。

話說一九九四年十月，我們一夥在長春教育學院美術系進修文憑的在職同學，相約赴北京觀看當年在中國美術館舉辦的「全國美展」。那年頭每逢一年一度的「全國美展」，全國各地的專業美術工作者（官方畫家）及相關人等，紛紛像候鳥一般雲集北京。那年我們一夥人各自在人頭攢動的展廳流覽過入選作品後，相約集合聚餐「啜一頓」（東北話「下館子」），邊吃邊議論一番美展觀後感。由於一夥人裡半數是頭回進京，我便指定晌午時分在無人不曉的「天安門廣場國旗杆子」處會合。

當日我先期抵達指定地點，等候他人之際，索性頭枕國產珠江牌黑色「人革」（人造皮革材質產品的商店招貼標籤造詞）攝影背包，橫躺豎臥在國家級廣場的平整水泥磚地上，並讓同伴用我的照相機拍攝了一張臥姿留影。

多年過後在美國家中整理舊照片，仔細觀看這張照片上當時沒注意到的細節，才發現原來偌大的廣場地磚還標有方位號碼，想必是特別為了舉辦國事慶典的海量背景群眾按部就位，所標誌的序列符碼。從照片下方的一排白色數位可見，我隨機躺到的是被背包帶遮擋的「○一六─二八二」和「○一六─二八四」之間那個位置。

而今看來，我這張隨意擺拍的另類「天安門廣場留影照片」，跟通常國人那種規範模式化的一本正經姿態，不但大異其趣，而且若在「文革」時代，恐怕難逃「照片獄」（文字獄變種）厄運。在此照片中，當年散漫遊蕩的「外地人」上方，便是懸掛著毛像和國徽的天安門城樓。畫面上我倒地翹起的那隻穿「山寨」耐吉運動鞋的腳，足以被「上綱上線」定為向國家政權挑戰，及對「偉大領袖」大不敬之罪名。