文革過去多年，由於當局的掩蓋，年輕人多不知文革的真相；「破四舊」作為特定年代的專有名詞，「破」為破除，「四舊」指的是大陸解放前的舊風俗、舊習慣、舊傳統、舊文化；其實所有的舊文化在文革都屬掃除之列。

一九六六年文革興起，我上初一，剛開學二、三個月，學校組織學生到周邊鄉村「破四舊」，一群學生在當地學生帶領下，任意衝進民居，搬出舊書就堆在門口燒；又到村口破廟搬出菩薩神像，砸的砸，燒的燒，記得有個要好的同學拖住我悄悄說，跟著看看就好，菩薩會懲罰人的。

沒多久，我因為家境困難，無法寄宿學校，就不上學了。回到家，曾為舊政府工作 人員的母親已被掛牌遊街，紅衛兵來抄過三次家，家中財物早變賣殆盡，紅衛兵抄走了些民國時的相片，僅有的幾本普希金詩集、我的安徒生童話本，都被劃為「封建、資本、修正主義」的東西。

沒多久，大範圍的「破四舊」開始了；西禪寺旁福州大學的紅衛兵衝入寺內，把寺內珍藏的歷代經版、御賜經書都搬出燒毀，還逼僧人還俗吃肉。城裡的紅衛兵對市裡所有的原國民政府工作人員、資本家，還有華僑、高級知識分子等家庭抄家。

村裡有戶醫生世家，三代同堂，祖父是鄉裡有名的老中醫，兒子則是解放前留德回國的西醫，是村裡有名的讀書人家，藏書不少。老中醫的孫子有一男二女，那時是初高中學生，都當了紅衛兵，為表明自己緊跟毛澤東的革命決心，領了一伙紅衛兵抄自己的家；在家門口燒起一堆火，線裝本的本草醫書、德文的西醫典藉、普希金和詩三百、戰爭與和平、三國演義等一道灰飛煙滅。

破四舊對文物的摧殘，也在村裡農事顯露出來。村裡農人以種菜為業，那時城裡人燒飯都用煤，煤渣飽含燐鉀養分，是上好的種菜肥料；城裡的垃圾車一車車把生活垃圾送到郊區，農人用篩子篩去雜物，留下煤灰備用。

「破四舊」風頭最勁的那幾周，運來的垃圾篩出的雜物就多了，最多的是瓷片，包括青花、粉彩的，也有罈缸瓶罐。

我失學時年紀還小，什麼都做不來，正好每天用土箕裝垃圾篩煤渣。垃圾裡還有玉器，舊時婦人頭上多佩有抹額，那抹額正中央的玉環、玉製配件，如螭、龍、虎等，有些通體透綠，現在想來是翡翠吧。

曾拾到一幅精美的織錦，金光晃眼，上面綴滿閃著貝殼虹彩的珠子，母親說是珍珠。還有燒殘的線裝書、古字畫，也有砸成碎片的黑膠唱片，其中幾首歌名我都知道，如「天涯歌女」。

還有郵冊，印象深刻的是大龍郵票和民國郵票，還有形形色色各國的郵票，及新中國 的郵票如京劇人物、花卉系列；這些當時都屬於「封資修主義」的東西，大家都拋之唯恐不及。

我哥愛集郵，可我不敢撿回去，還好沒撿，因為後來家又被抄了幾次。

文革對民間文物更是「犁庭掃穴」般地毀滅。我還記得破四舊期間，福建日報以頭版頭條發了條新聞，說是「南平地區紅衛兵向『四舊』發動了總體戰」，一戰下來，南平市古蹟 、文物的損毀難以估量。

記得小時候的福州三坊七巷等古街，多明清木屋，門楣常見舊匾額，如「文魁」、「武魁」、「某朝某代進士」等牌匾，我見過最早的是宋朝的年號，但文革中無一塊尚存。村裡幾座大宅，那些明清古屋梁上、椽頭、窗櫺多木雕，刻有草船借箭、大鬧天宮等舊典故，破四舊中全被剷除。

文革結束，我回到老家，遇到那位老中醫的孫子，他是我小學高一屆的同學，也是小時玩伴；談起當年燒書一事，他說當年傻呀，只知道聽毛主席的話。他痛心、後悔，家裡什麼書都沒了，只有十幾套毛選四卷，是當年當紅衛兵送的。