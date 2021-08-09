《老物件情懷》再憶郵冊簽名點滴

國民黨召開第十一次全國代表大會時首發的紀念郵冊。

繼上次發表的郵冊簽名的點滴回憶之後，覺得這份集郵簽名也勾起很多懷念與追思。雖然時光飛逝，人物已非，但是歷史文獻斑斑可考。

這是一九七六年國民黨 召開第十一次全國代表大會時首發的紀念郵冊，在這郵冊上簽名的都是所謂的「黨國大老」。現在回想當年的盛景，有幸親炙前輩的談話，有的大老談話讓人如沐春風，有的欲言又止，真是點滴在心頭。

簽名冊上的軍系將領為多，如薛岳將軍是抗日名將，日軍稱其為「薛老虎」，是殲滅日軍最多的將領之一。徐煥昇將軍曾任空軍總司令，官拜空軍二級上將。賴名湯將軍時為聯勤總司令，後升任參謀總長。馬紀壯將軍是海軍二級上將，在參加全會前為駐泰國 大使，任內泰國與北京建交，雖為非戰之罪，但是在言談中深表外交處境之艱難，全會後很受中央器重，仍委以重任參與機要。羅友倫將軍是聯勤總司令，曾派駐薩爾瓦多大使。劉安祺將軍，陸軍一級上將，曾任金門防衛司令。宋長志將軍時為海軍上將，參謀總長。高魁元將軍是筆者在成功嶺大專集訓時，有幸獲選為宣誓代表並由高將軍監誓。

在文人方面有曾虛白教授，新聞界泰斗，培養新聞界後進無數；秦孝儀先生，是蔣中正遺囑的起草人，深受蔣夫人倚重，據悉馬英九 稱其為娘舅。

值得詳述的是李煥先生；李煥時為國民黨組織工作會主任、救國團主任，掌握黨團，權傾一時；後為一九七七年中壢事件負責下台。李煥下台後出任中山大學復校後首任校長，並在大學授課「三民主義政治方略」，為筆者的業師，由於當時的政治形勢及其過去在政壇上的觀察運作，因此對政治方面略有獨到的見解，然而在國民黨的二月政爭失敗後，退出江湖。

畢竟郵冊篇幅有限，全會空檔的時間也有限，很多前輩沒能讓他們在郵冊上簽名，現在思前想後，是有很多遺珠之憾。