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《老物件情懷》再憶郵冊簽名點滴

文、圖／吕立祺
國民黨召開第十一次全國代表大會時首發的紀念郵冊。
國民黨召開第十一次全國代表大會時首發的紀念郵冊。

繼上次發表的郵冊簽名的點滴回憶之後，覺得這份集郵簽名也勾起很多懷念與追思。雖然時光飛逝，人物已非，但是歷史文獻斑斑可考。

這是一九七六年國民黨召開第十一次全國代表大會時首發的紀念郵冊，在這郵冊上簽名的都是所謂的「黨國大老」。現在回想當年的盛景，有幸親炙前輩的談話，有的大老談話讓人如沐春風，有的欲言又止，真是點滴在心頭。

簽名冊上的軍系將領為多，如薛岳將軍是抗日名將，日軍稱其為「薛老虎」，是殲滅日軍最多的將領之一。徐煥昇將軍曾任空軍總司令，官拜空軍二級上將。賴名湯將軍時為聯勤總司令，後升任參謀總長。馬紀壯將軍是海軍二級上將，在參加全會前為駐泰國大使，任內泰國與北京建交，雖為非戰之罪，但是在言談中深表外交處境之艱難，全會後很受中央器重，仍委以重任參與機要。羅友倫將軍是聯勤總司令，曾派駐薩爾瓦多大使。劉安祺將軍，陸軍一級上將，曾任金門防衛司令。宋長志將軍時為海軍上將，參謀總長。高魁元將軍是筆者在成功嶺大專集訓時，有幸獲選為宣誓代表並由高將軍監誓。

在文人方面有曾虛白教授，新聞界泰斗，培養新聞界後進無數；秦孝儀先生，是蔣中正遺囑的起草人，深受蔣夫人倚重，據悉馬英九稱其為娘舅。

值得詳述的是李煥先生；李煥時為國民黨組織工作會主任、救國團主任，掌握黨團，權傾一時；後為一九七七年中壢事件負責下台。李煥下台後出任中山大學復校後首任校長，並在大學授課「三民主義政治方略」，為筆者的業師，由於當時的政治形勢及其過去在政壇上的觀察運作，因此對政治方面略有獨到的見解，然而在國民黨的二月政爭失敗後，退出江湖。

畢竟郵冊篇幅有限，全會空檔的時間也有限，很多前輩沒能讓他們在郵冊上簽名，現在思前想後，是有很多遺珠之憾。

國民黨 泰國 馬英九

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