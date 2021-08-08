一說「紅牆」，人們不免會聯想到故宮紫禁城等古建築；沒錯，「尿紅牆」就是一件與紫禁城密切相關的事。

自一九八一年起，北京 開始舉辦一年一度的國際馬拉松 賽，經國際田聯認證和備案，是中國 田徑協會規模最大的單項賽事，也是北京市體育局和中央電視台聯合主辦的中國最高水準馬拉松賽。

二〇一三年十月二十日舉行的第三十三屆馬拉松賽有三萬五千多人參加，比賽途中有不少運動員因憋不住尿，就在沿途的故宮紅牆外和綠化帶站成一排小便，還有女性蹲在期間，地面上尿流成片。媒體把這特殊事件的照片發在網上傳播，這就是引起廣大民眾和有關部門熱議的尿紅牆事件。

其實，早在二〇〇九年就有不少人在網上反應：在長達四十二公里的線路上幾乎見不到廁所，以致很多運動員在大庭廣眾之下尿紅牆。這在北京馬拉松賽的傳統並非新鮮事，只是沒有公開報導。

人們議論的焦點，主要是給組織者提建議和發洩不滿，如果主辦方充分向參賽者宣傳比賽規則和注意事項、增加流動廁所並設置公廁指引牌，完全可以避免這種尷尬。可是組織者反而抱怨便溺是一些人的惡習，是人的素質問題，並沒有認真檢討三十年來工作中的不足和總結經驗教訓，以致尿紅牆一事延續多年。

有人說，跑馬拉松會緊張不安，特別是首次參賽者沒有做好心理準備，起跑後常有想上廁所的感覺。由於流動廁所少又沒有指引告示，遇上廁所要排隊好幾分鐘，也擔心影響參賽成績，選擇在沿途方便一下，實在是無奈之舉。

有體育專家表示，專業運動員為了不影響比賽成績，直接尿在褲子裡是很常見的事。有人以世界五大馬拉松賽的倫敦馬拉松賽為例，賽事起始點和沿途設立了一千二百多個移動廁所，出發點還專門設了四百個移動小便池，相比之下，北京賽顯然準備得不夠充分。

參加過多地馬拉松賽的人也說，幾萬人參加的活動肯定會存在排洩問題，上海、杭州、廈門等地也舉辦過馬拉松賽，但都沒出現過隨地便溺的情況；北京並沒有重視存在多年的尿紅牆事件，這是組織者考慮不周。人們對主辦方粗暴指責運動員素質低下，和搪塞責任的態度紛紛表示不滿。

有管理部門負責人說，組織者把重點放在醫療救護方面，公廁設置不足，使參賽者遭遇尷尬，不僅有悖於文明，市容環境也遭到破壞。在有關人士和廣大民眾批評指責下，二〇一四年舉辦馬拉松賽之前，主辦方加大宣傳力度，增加起點和沿線的廁位數量，並設置指引牌。至此，北京馬拉松賽尿紅牆的奇葩歷史宣告結束。