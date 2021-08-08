一九六三年秋天，我十五歲多，上高中一年級。家在一個小鎮，學校在九公里外，我是寄宿生，慣常隔兩周就趁周末返一次鄉。

那一次回到家，發現的第一個不尋常，就是鋪子的大半不見了。鋪子是一九四九年我家耗盡積蓄，搭上僑居三藩市的外祖父為父親出洋買了冒名「出世紙」，買地皮建起來的店面，位於小鎮最繁華的丁字街中心，從前開海味店。人民公社成立後空置數年，最近，供銷社屬下的飲食店眼紅這個地段，徵用這鋪子四分之三的面積作點心店。

剩下的地方不足十平方米，通往小閣樓和二樓的杉木板樓梯占去小半，權充客廳，擺了一張開店時留下來的柚木面長沙發、幾張破籐椅。我從學校回到家，發現正門沒了，只能繞道從小巷子進後門。

另一個不尋常是熱鬧。第一個客人是丹姑，丹姑是父親的表姐，年輕時守寡，十年前攜一兒一女去香港 定居。最近她回鄉，帶上高級餅乾來看望祖母。不過，從家人神情看，她此來不是「走親戚」那麼簡單。我敏感、脆弱的青春期正開始，自己的事已夠煩，沒理會丹姑和祖母在嘰咕什麼。

我去小學同學家串門回來，家裡又多了兩個人；客廳上方的一個小窗戶，把光線投在沙發上，如聚光燈把客人罩住——是一位中年女士、一位年輕男士，都是「港客」裝束，旁邊的藤椅上坐著丹姑。

這三人客客氣氣地談話，祖母忙著給各位倒茶水；我向客人點點頭上樓去了，舉步時嗅到一種奇異 的淡香，也許來自香皂，也許來自衣服本身，比如殘留的洗衣粉味，香港來的人才有。客人們雖然都說土話，但尾音和襯字來自說慣的港話，離「本色」頗遠，這就是鄉親求之不得的優越。

半個小時以後，丹姑送兩位客人離開，之後留下來吃晚飯。在三公里外的供銷社布店當售貨員的父親，騎單車風風火火地趕回來；在藥材店上班的祖父也回家，和祖母、父親、丹姑談得十分熱烈。

那一年姊姊剛滿十八歲，是長女。姊姊出生在二戰剛結束，日本投降的一九四五年，祖父喜出望外，起名「繁枝」，父母果然一發不可收，十五年間生下三兒三女，我居次。她小學畢業那年，大躍進開始，各處盲目開辦中學，她被送進一所簡陋的僑中。上學時天天去勞動，要麼煉鋼鐵，要麼去稻田搬泥，從事徒勞的深耕改土。還沒畢業，學校解散，回到小鎮當無業居民。不久，供銷社招收臨時工，她被選中，在五金交電公司屬下的店鋪當售貨員，月薪十九元。

一九六三年秋天，姊姊和往常一樣在五金店站櫃台，兩個香港客一男一女經過百貨店，男的被玻璃櫃內一種理髮工具吸引，進店參觀；姊姊見有客人要買東西，走近一點，男子抬頭瞥見她，盯了好一會，沒說什麼離開了。不一會，他拉上剛才同行的女士，站在百貨店門外對著姊姊指指點點。

這對男女是母子，本公社江洋大隊碗仔村人，母親李女士五十出頭，丈夫謝任少年時去了美國 ，抗戰期間參加陳納德將軍的飛虎隊，駐紮昆明，戰後回老家建了大屋。謝任回美以後，李女士去鄰縣收養了一個九歲的男孩，起名阿祖。五十年代初，母子去香港，李女士當縫紉工，阿祖在理髮店打工，兩人租住一個單房。

阿祖剛剛過了二十七歲生日，母親帶他回老家找對象。這樣的打工仔，如在香港成家，即使女子願意委身，房租和養育兒女的費用也負擔不起；何況阿祖的祖母年過七十，獨自住在空蕩蕩的青磚大屋裡，需要人照顧。母子在九龍，是天天為生計奔忙的普通勞動者；回到家鄉，卻是所有人熱捧的「高級華人」，「港人有錢」是僑鄉百年以還最堅硬的劃一輿論。

十天前，母子倆乘直通車抵達廣州，轉乘花尾渡回到本縣蘇江畔的小鎮；那年代無計程車，但一天有數班公共汽車，乘它到距家最近的盤龍墟，票價為一角八分，但下車後要步行三公里。

兩人改雇單車。李女士在碼頭招了三輛單車，母子各坐一輛，一輛用來運行李箱，全程不到六十分鐘；單車到了家門口卸下行李，李女士微笑道謝，打開錢包付車費——每人一張五元面額的人民幣。單車佬拿著銀紙，不敢相信，作勢掏出錢包找錢，李女士加一句：「剩下的是飲茶錢，不用找。」按定價，每輛車只應收三毛錢以下，五塊錢超出十多倍，單車佬千恩萬謝才離開。

父親多年以後對親家母這一「亮相」依然驚嘆不絕：「單車佬流動性最大，每天邊載客邊聊天，這樣的新聞不消一天就傳遍四鄉：『江洋碗仔村最近有港客回來選媳婦，有錢得不得了！』」

確實如此，阿祖成為炙手可熱的「鳳凰男」——父親在美國，他和母親在香港，家鄉有全村最富麗堂皇的帶廊樓大屋。要挑毛病，唯一可見的是身高偏矮，一六二公分。

「準金龜婿」誰不眼紅？最先得悉情報的是李女士的弟弟和妹妹，這兩家人在農村日子難過，多年來靠老姊照顧，這次自然全力以赴。他們從李女士母子回到家那天起，就以幫忙做家務為名住了下來，每天帶女子來相親，地點都在小鎮茶樓，可是阿祖全打了回票。

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