又到七、八月高考 放榜季，引起青少年時高考放榜的回憶。一九六一年筆者讀高一，一位好友學長參加高考。八月中旬，第一位錄取消息來了，牽動當年所有關心的人們，當年還流傳，四川省高考錄取榜將在「四川日報」上刊登。一天又一天的落空之後，學長得到不錄取通知。

辦離校手續時才知道，他因為一篇練筆的作文「寒假見聞」，寫了農村的飢餓陰暗面，作文被逐級上報、加重罪碼，最後被判定政治二分（蘇聯的五級記分制，二分是不及格）、操行二分，不發畢業證。首先過手那篇作文的語文課老師，則被扣上「覺悟不高」、「放過了毒草」的帽子。

學長挨了非常沉重的打擊，冬天被招工到林業公司的砍伐隊。一九六二年，學長的父母仍拚力讓兒子復習高考。採伐隊的隊長很同情和支持學長，准予請假離工備考。作為好友學弟，筆者明年就要高考者，非常關注學長「往屆生」身分的備考。

八月中旬，郵局送來信件，但是需要加蓋收信人印章；雖沒有得到信件，但要蓋章取信的規則，給了學長和親朋希望，馬上去刻印章。熬過一個五味雜陳的長夜，第二天一早到郵局指定櫃台蓋章領了掛號信，學長急迫地在郵局門口拆開，是西南師範學院的錄取通知書，喜從天降呀！

九月，筆者升讀高三，因政治原因被肄業的學長憑學力考上師範高校的重鎮，極大鼓舞筆者和一些同窗。然而，有人向班主任報告，某人在宣揚政治不及格的肄業生也考上大學的消息；班主任訓誡筆者，以後不准在班上說學長的事。多年以後，筆者才感念到政治課教師的班主任，不敢對班裡的彙報不聞不問，但用訓誡談話提醒學生，也保護著學生。

一九六三年七月高考結束，憑著感覺事先刻好了一枚印章。八月十六日，一大早郵遞員送信來，我問要不要蓋章？回答不要蓋章。心想糟了，因為前一年不錄取通知書也不用蓋章。郵遞員說不要緊張，這封信很厚，肯定是錄取通知書。打開一看，確實是錄取了。郵遞員也祝賀，並且說他這年送高考通知書的第二天，全都是錄取的，因為還不到送不錄取的時候。

到了西安上學，一位學長給看了一九六一年「貴州日報」刊登的大學錄取榜，學長深情留存。不知四川在一九六一年啥原因，取消報紙張榜預案，據說報紙張榜只有一九六一年那次。

恢復高考後，出現另一種高考生張榜的景象；最初，一些中學公布高考分超過錄取分數線的學生名單，榜單愈長、愈壯觀的學校，愈吸引社會關注，也就能吸引更好的生源。之後「高考中舉榜」變得格式愈來愈豪華，從初期的手工書寫，演進到機器列印，進而到名列前茅的畢業生特寫，加上照片、考分和錄取大學；從漿糊黏貼牆上，演進到學校特製的漂亮櫥窗，長期保存到下一年度的新榜更換之前。每年的大學錄取榜，成為了各個中學展示自己、吸引優質生源的招眼手段。