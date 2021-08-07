《老照片說故事》替中華青棒隊加油

作者曾與留學生們赴羅德岱堡，為參加世界錦標賽的中華青棒隊加油。

一九八一年我來美留學，大學城裡有留學生 同學會，讓異鄉遊子在繁重課業之餘有些鄉情可寄託。暑假期間收到同學會發的通知，說八月中華青棒隊要到羅德岱堡參加世界錦標賽，請大家組啦啦隊到現場替中華隊打氣加油。於是八月二十九日半夜（該說是清晨），我們一行九人坐上了一輛小客車，由一位陳姓男同學開車南下。

昏昏沉沉中，我們到達目的地。我看東南部各大學留美同學會都收到「指令」，派員前往助陣，已經有好多人在場邊揮舞著國旗，也有找老同學、老朋友的，驚喜聲此起彼落，很熱鬧。

因為僑胞、留學生集中坐在一區，看起來有那麼一點群眾氛圍，有台電視轉播也是直對著華人 座位區頻放關愛的眼神，藉此向台灣 父老鄉親展示留學生、僑胞的愛國心。

那是第十四屆世界青棒賽，經理是曾紀恩，球員有陳義信等人；總冠軍戰中，中華代表隊以一四比二擊退敗部冠軍波多黎各隊，睽違兩年後再次奪得冠軍。比賽結束時，場內歡欣鼓舞，更有敲鼓者咚咚作響，我們也擠進會場拍照，紀念這個特殊的時刻。接著，大夥兒又趕著上車踏上歸途，幾個小時後才回到甘城。

大學城的學子都是短暫停留，兩年倏忽而過，我也離開當地；然而，那個披星戴月、趕赴羅堡看球賽的時光，確是留學生涯難忘的一頁。