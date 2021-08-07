國內高考 發榜，新聞都傳到海外，微信上天天有信息，我感嘆現在的學生真幸福，能否考上大學是分數說了算；改革開放前，分數不作數或不按分數錄取，我是親身經歷過的。

一九六四家兄考大學，兄長學業優秀，但三年「自然災害」時期生活條件低劣，他患病休學兩年。病癒繼續完成高中學業，臨考前，他的語文老師預測他一定可以考上重點大學，最後卻收到一張不錄取的通知單。因為那時考大學，要查看身體健康，兄長的健康報告單上有「肺結核鈣化」的字眼，成了他不被錄取的原因。

還好兄長意志堅強。他在不錄取通知書上寫上「此為鞭策」，用鏡框裝了掛在牆上。他畢業的高中學校送他去參加英語培訓班，他學習了一年，便被派去一所重點小學教英文；他一邊買書，並向已上大學的同學借大一的教科書，開始了艱苦漫長的自學之路。家兄考大學的分數沒被作數。

我家樓下的陶家姊妹，妹妹胖囡成績很好，但考高中時落榜，原因是她父親是政治在押犯，成分不好。她姊姊更是品學兼優，但連考了三年大學，都踏不進校門。在一九六九年我下鄉前，失學又失業的大阿姊嫁給了從部隊服役回來的高中同學。陶家姊妹最終都沒能鹹魚翻身，當然也屬於分數不作數的例子了。

英籍華人作家張戎在自傳「鴻：三代中國 女人的故事」中談到，作為高幹子弟，一九七三年她作為第一批工農兵學員（當時對未經高考而被「推薦」上大學的學生統稱），入學四川大學外文系。一九七八年獲公費到英國留學，她毫不諱言是後門起了作用。她在書中說：「我可以看出新的『工農兵學員』中有許多人是高幹子弟，其他人也多多少少有點門路，要麼自己就是小幹部，要麼和生產隊長或公社書記或工廠頭頭有關係，『後門』是唯一的門。」讀到她這一段紀錄，我內心更沉痛，因為作為平民子女，我奮鬥了六年才邁進大學校門。

雖然我初中二都未上完，但在我所在的二十三連，我的綽號是「大學生」。那時我是連隊的文書兼報導組長，寫批判稿、辦黑板報、乃至連隊死了人要寫悼詞，都是我執筆。因而當七三年公開招收工農兵學員時，我是全連公認最有資格上大學的知青。

那一年招收還真舉行了考試，作文我是下筆千言，一次次向監考老師要空白卷子，引來教室內咬筆苦思者羨慕的目光。數學考簡單的初中部分，政治也開卷，我自覺考得很理想，但結果我是名落「孫山」。

「孫山」就是遼寧考生張鐵生；他試卷未答好，便在考卷背後寫了一封信，對自己考不好申訴理由、發洩不滿，石頭砸向主張恢復高考的周恩來等中央領導。張鐵生被 「四人幫」稱作「反對資產階級教育路線回潮」，是勇於交白卷的「反潮流英雄」，後來獲毛澤東侄子、時任遼寧省委書記的毛遠新破格錄取，我則成了直接受害者。

「白卷」之後不再論分數，靠推薦選學生，大學校門鑰匙從此掌握在各級掌權幹部手中；此後我年年報名，年年滑鐵盧。七六年由於我報導成績相當出色，多篇稿件發表於黑龍江日報、兵團戰士報等媒體，得到營部推薦，不過我仍然沒能成為大學生，因為父親工作的單位在一九四九年集體加入過國民黨，我被政審刷下。

一九七七年恢復考試制，我報了名，但是竟連准考證都沒發到；因為師部要留住新聞幹事，把從師到營所有專職報導員卡住， 一個不讓參加考試。

一九七八年全國首次公開招收研究生，家兄以同等學歷資格報考華東師大古籍整理專業，在通過的十一人中名列前十名的中間段，不料教育局 以英語教師屬緊缺行當，卡住不放行；次年，家兄再接再厲進入考場，以第二名成績錄取中國古代文論的研究生。

而我也終於被允許參加當年的高考，考入長春的東北師大中文系；一九八二年畢業之前半年，我再報考華東師大宋代文學研究生；因為沒有數學考試，分數亮麗多了，以筆試第一及口試第二的成績，從外地外校考回故鄉。一九七九年家兄入學為研究生的同時，我的兩個弟弟，分別考進華東師大外語系英文專業和上外英語系。

我父親僅小學水平，母親是文盲，我家同胞手足四人邁進大學校門，激勵了親戚子弟和鄰里學生。