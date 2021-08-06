提起上海外灘情人牆，從那個年輕人無處可去的年代走過來的人都知道，我也是上海無數相約情人牆民眾的其中一位，那裡有我的初戀故事，至今仍難忘在情人牆挽著戀人的甜蜜時光。

那年頭上海沒有遊樂場，更沒有「迪士尼 」；沒有跳舞廳，沒有保齡球館、溜冰場；音樂廳不開門，電影院 雖然放映，但是看來看去就這麼幾部革命傳統電影，年輕人找對象談戀愛能到哪裡？我第一次與女朋友約會，就是走到這個被情侶們稱作「外灘情人牆」的地方。

「外灘情人牆」從外白渡橋開始，沿著黃浦江邊外灘公園一直彎彎曲曲迆邐至十六鋪碼頭。每當華燈初上，上海數不清的情侶選在這裡約會。

修地球回城的知青高高興興到外灘找老婆，在情人牆旁「打凱司」（上海洋涇浜英語：Kiss）。工廠裡的青工從學徒轉為正式工了，工資三十六元，兩個人加起來就是七十二了，財大氣粗；他們都已經到了談情說愛的年齡，高喊著三十六塊萬歲，成群結隊湧向外灘情人牆。

每到周末黃昏，說是來了成千上萬對情侶也不誇張，要想有一個靠牆的位置不容易；這樣的位置，情侶可以面對黃浦江，欣賞江面的夜景，從背面也不容易被人認出。皓月當空，繁星滿天，江風帶著水氣撲面而來，五彩斑斕的霓虹燈光倒映在江面，彷彿是情侶憧憬的未來，充滿希望。

有一次，我和女友在太陽還沒下山時就到了外灘，沒想到已找不到依牆的位置，我們就在後面徘徊。等了好一會，終於見到一對情侶離去，我們迅速占領，高興勁還沒有消退，發現緊挨著我們右邊的一對是同年級的學友。雙方都同時認出對方，八隻眼睛對視，雙雙陷入尷尬。

夏天轉眼過去，忙期末考試，然後放寒假，我們已經把情人牆相遇的事淡忘。突然有一天傳來了一條爆炸性的新聞，我們在外灘情人牆對視的女學友被開除了。

布告上寫著：「違反校規，未婚先孕，並且隱瞞事實。」同學們紛紛議論，說事到如今依然不交代男方是誰，這個痴情的農村姑娘真講義氣。原來放寒假她沒有回農村老家過年，「小開」男友邀她到家過年，現在東窗事發，後悔已晚。

女生宿舍傳出她買了一本「小姐須知」，這本非女性不賣的奇書，作者是新月派詩人邵詢美。「小姐須知」是寫給情竇初開少女的行為指南，裡面有一頁寫著：「不要以為自己便是童話裡的公主，也不要以為來找妳的便是童話裡的太子。」這位小姐不相信，吃了苦頭。

當然紙包不住火，在情人牆怎麼可能就只有我們碰見呢？不久小開也被學校除名。約會總有結束的時候，我們畢業了，開始了人生的新旅程。

往事並不如煙。我當年在上海外灘情人牆約會的女朋友成了妻子；我們雖然離開了上海外灘情人牆，但是在情人牆種下的愛情種子，開花、結果。