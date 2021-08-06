新昌路是上海市中心一條小馬路，靠近南京路處曾有一家專賣熟食的商店，不記得它的確切店名，反正附近就此一家出售燒烤的店家，深受周邊居民歡迎，我們都管它叫熟食店。

熟食店門面不大，每天下午大約三時開門，提供的熟食大都是葷菜，包括雞鴨魚肉蛋等；透過大玻璃櫥窗可看到櫃台上擺放的長方形鋁盤，盛放讓人垂涎的美味，有紅燒、白斬、油炸，令人看得眼饞。

只要一開門，店門口馬上就人頭濟濟；而店內幾個戴白色工作 帽的服務員，會按照顧客在櫥窗外用手指點選，把客人中意的熟食夾到蠟紙上，打包過磅交給顧客。印象中，如果晚上七時過後再去造訪，大盤子基本上就空空如也，足證這家熟食店的熱門程度。

熟食店生意興隆，當然主要靠它的菜肴美味，價格又公道，為居民帶來極大方便。用許多常客的話說，就是「省得自己回去還要燒了」。而葷菜要燒得色香味俱全確非易事，尤其魚肉有腥氣，要把腥氣統統去除，好像不是任何人都能為之。我向來愛吃母親做的飯菜，但不得不承認，熟食店賣的肉食品似乎更勝一籌，鹹淡處理和燒煮時間掌握得恰到好處，吃到嘴裡的滋味就一個「靈」字可概括，總讓人難以放下筷子。另外還有一個具體原因，記得那時買熟食不需用肉票，省卻了額外麻煩。

上世紀七○年代，最難捱的三年災害時期已過去，市場物資供應狀況略為好轉，加上我們兄弟幾個皆有了工作，口袋裡有了現金，所以大家會時不時輪流去熟食店買點醬汁肉之類的回家；好處是調節口味，改善伙食，又可幫助常年勞累的母親減輕在煤球爐邊的忙碌。

由於那時滿師後工資每月僅三十六元，我不得不精打細算，有時會選擇買些五香豬頭肉，八、九角錢即可買一斤；檔次也許低了點，但吃口還不錯，五香味濃郁。還有一種紅燒碎肉，估計是用各種肉類的邊角料烹飪而成，看上去沒有賣相，故價格也便宜，好像就幾角錢一斤，還帶著滷汁，所以我常帶個小鋁鍋去買，服務員會往你鍋裡舀一勺湯汁。回家後，把肉湯和青菜一起炒，連青菜也沾光而變得肉香四溢，算是一種本小利大的買賣。

我的哥哥在遠洋船上工作，除了薪俸比我高，只要出海還有外匯津貼，自然比我財大氣粗；只要他休假在家，每天下午必去熟食店轉一圈。他買回來的都是紅腸甚至方腿肉，價格均在兩元一斤以上，吃口當然更好。尤其像方腿肉，清一色的精瘦肉，外表是淡粉紅色，看上去就悅目和吊胃口，嚼起來更是口味滋潤，上桌後往往率先被一掃而空。

有趣的是，這反倒引起老媽的埋怨，責怪哥哥：「都是你，害得你老爸又要喝老酒。」有方腿肉在桌，嗜酒的老爸自然不肯錯失良機，必會端出他的竹葉青來對酒當歌；一旦飲酒，吃飯時間必會延長，弄得老媽要跟在後面收拾，難免意見就大。

如今多少年過去，上海城市千變萬化，熟食店早已被順應時尚 潮流的豪華氣派大商店取代，可我總也忘不了那小小熟食店曾經給我們獻上的美味佳肴和甘甜享受，這也許算是一種初心難忘的表現吧。