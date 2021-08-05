上溯到民國時代，父母健在，大家庭是不分家的；我爺爺那輩親兄弟兩個，哥倆在城裡工作 ，家眷都留在鄉下，侍候老人、撫養兒女、管理田產。曾祖過世以後，大爺（我爺爺的哥哥）把家眷接進城裡，我的爺爺決定回鄉，耕種祖宗留下的土地；當時城裡兵荒馬亂，鄉下總有歲月靜好。

那是家族親情濃厚的年代，鄉下新收的米、剛採的桑葚，都是大爺的至愛，而城裡貼著紅紙的月餅、清真的五香羊肉是爺爺的心頭好；兄弟之間親密走動，並不因為距離而疏遠。大爺住在城裡，眼光見識自然廣闊，當鄉下的侄兒們成年後，他責無旁貸地接他們進城、安頓住處、幫忙找工作，並指導他們學一門手藝。我的父親伯父都進城當學徒工，後來成為技術工人。

解放後，日子突然變了，土地變為國有，集體耕種，人被固定在土地上，城鄉之間形成楚河漢界，不許跨越。經過大躍進一番折騰，鄉下的日子愈來愈苦。

那時如果全家動員，灑掃庭除、雪白麵粉倒進盆裡堆得像小山、燒大鍋蒸饅頭，不用問，那就是大爺要下鄉探親了。

大爺帶來白糖、茶葉、水果、糕點和豬油罐頭……樣樣是美味珍饈。那可是票證供應時代，鄉下每人二兩油，豬油罐頭堪比龍肝鳳髓，白糖糕點是高級補品，非生病吃不到的，茶葉是爺爺的專屬；因此大爺來，全家喜氣洋洋，我們能拿出來招待他的，是雪白的饅頭。

夏天嫩苞米灌漿以後，我們帶著新鮮苞米去城裡看望大爺，大爺總是留我住幾天。當時我還沒讀書，大爺帶著我出門買菜，他的大手牽著我的小手慢慢走；遇到賣葡萄的，他買一串給我，遇到賣冰棒的也買給我。

下午他帶我提著鳥籠溜公園，走累了，我們祖孫找個樹蔭歇歇；我盯著籠裡的黃雀看，著迷於牠一身鵝黃柔軟的羽毛和粉紅小爪子。大爺從懷裡掏出巴掌大的酒壺，抿一口，心滿意足的樣子。我爺爺只有過年時喝一盅白酒，平時滴酒不沾，也從不給任何人買零食，用奶奶的話說，爺爺手裡沒攥過錢。

在大爺家，早餐吃大餅油條和豆漿，偶爾還有烤得焦黃的芝麻燒餅。在鄉下，我們天天吃玉米餅鹹菜，一粒飯渣掉在桌上，爺爺馬上用手指黏起放進嘴裡吃掉。在大爺家，我第一次吃到香噴噴的醬牛肉，在鄉下我只見過牛耕田，我迷惑為什麼城裡跟我們鄉下日子差別這麼大。

爺爺患上高血壓 ，每天吃降血壓藥，大爺在單位開藥送到鄉下，省去家裡一筆開銷。村裡人都羨慕爺爺有一個城裡的哥哥，可以吃藥不花錢；當他們生病時，就來家討藥，拿降血壓藥當萬金油，治療頭疼腦悶、傷風感冒，恐怕只有中國 的農民才有如此大膽的創意。

那年夏天，大爺讓人捎口信——他想弟弟啦。爺爺剃頭刮臉，換上乾淨衣服進城去看哥哥。到家後，大爺不在家，大奶緩緩地說：「大夫診斷大爺得的是不治之症，現在住院是讓病人緩解疼痛，治療的藥都停了。」爺爺輕歎一聲：「哎！」就再也說不出話。他坐了半天，穩定好情緒，帶著我去醫院看大爺。病房裡地面擦得一塵不染，白床單藍被窩，病人躺在床上，精神還好。病，老哥倆隻字沒談，說的都是家常。臨走，大爺摸出胸口的小酒壺遞給爺爺說：「這輩子的酒，我喝到頭了。」爺爺走出醫院，捧著酒壺揣進懷裡，低著頭走回家。

有大半年，爺爺每個月進城去探病，回來就感歎，「醫院真好，注射杜冷丁，病人不痛，還供應一日三餐，等於住療養院。哎！這麼好的日子，怎麼還養不好病呢」。我覺得醫院是個好地方，比我們住的乾淨整潔，像魔法屋一樣，按時端出飄著油花的飯菜，無論多麼嚴重的病，只要住進醫院，肯定能好起來，爺爺的擔心是多餘的。

大爺還是走了，出殯以後，大奶按照大爺的吩咐把黃雀放生。爺爺提著空的鳥籠回鄉，鳥籠一直掛在放柴草的屋子裡；我問爺爺幹嘛要放生，把黃雀一起帶回來養多好。爺爺說，城裡的鳥金貴，過不慣鄉下的日子，牠每天要吃小黃米，「咱沒地買去呀」。

我問母親，為什麼城裡人要啥有啥，日子比我們好？我們種田，卻連小黃米也沒有？母親說，城裡人都是非農業戶口，在工廠機關工作，每月國家發工資，看病有單位報銷；「我們是農業戶口，種莊稼靠天吃飯，隊上種什麼，我們吃什麼。你長出息，好好讀書，將來去城裡上班」。

我還是不懂，多少年過去後，想起大爺和爺爺，想起那個積滿灰塵的空鳥籠，不知什麼時候，被當廢柴燒成了灰。