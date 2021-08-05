我家弟兄三個，二哥大 學畢業後在北京 落戶，我畢業後也到廈門工作，一個天南一個地北；大哥居中，在山東老家，從父母親手裡接過一家農資店，做得也是有聲有色。每每回到老家，晚上和大哥喝點小酒聊聊家常，說到小時候種種，不約而同想到推磨。

家住魯南，煎餅是主食，要烙煎餅得把五穀磨成糊子，就要推磨；有的地方用流水做動力，也有人用驢，但在我兒時只能靠人力。當時還是農村集體所有制，父母親白天都要貢獻給生產隊，天一亮就要隨鑼聲出工，所以推磨烙煎餅都要在天亮之前完成。當時掌握時間是靠星星和雞叫，雞叫第一遍就要起床推磨，天亮之前必須磨完，母親則邊磨邊烙。完成後，母親隨著鑼聲出工，我們弟兄三個則揹著書包去上學，出門前可以吃上幾個熱煎餅作獎勵。

當時糧食主要是地瓜乾、玉米，其實烙煎餅的最好原料是帶麩皮的小麥；但計畫經濟年代，這些糧食從地裡收上來就進了集體倉庫，滿足官方需求後，才會依社員工分發放。當時我家五口，弟兄三個沒工分，父親大多數在外鄉修橋修路，只能從工程隊領到一點補貼，所以只靠母親一個人的工分領糧食，數量少的可憐；如果全部換小麥，可能不夠吃兩天，如果換地瓜乾，則能勉強維持。於是每次分配，母親都把所有工分換成地瓜乾，偶爾換點玉米，小麥根本不敢想。即便是地瓜乾，也多是大家挑剩的，大都發霉了，這樣的地瓜乾磨出的煎餅是苦的。

夏天煎餅不能久放，容易發霉，所以基本三天就要推一次磨，冬天則五天一次；即使這樣，也不能避免煎餅發霉。發霉的煎餅會用麻葉蓋上，每天撒點水，使它完全發霉，覆蓋一層厚厚的綠毛，然後把發霉的煎餅一片片鋪在磨上曬乾，最後用手捏碎和上水和鹽；如果院子裡有花椒樹，會摘上幾枝放上，滿滿當當一大盆。日復一日在太陽下曝曬，陰雨天就端到屋裡，從盛夏到深秋，直到白色糊變成深紫色的醬，整個冬天，無論是燉白菜還是熬土豆都靠它了。

每次推磨都是極痛苦的過程；冬天的半夜天太黑，看不到磨眼，只能放一個油燈在磨上做照明；記憶中，我多次抱著磨棍邊走邊睡。母親更辛苦，前一天晚上就要把地瓜乾和玉米泡上，早上還要把所有糊烙成煎餅；冬天，她要極快將糊刮下，否則就會結冰；夏天即使是凌晨，烙餅也是汗流浹背。母親後來年邁而多病，父親總說「母親是有餓底子的」，意思是多病的原因是曾經的飢餓。

隨著工業時代來臨，石磨從生活中消失，記得我上初中時，鄰村就有了電磨。隨著石磨消失的還有石臼、石碾等。老家還有一個仍在使用的石臼，也是全村唯一一個，我偶爾回老家時，還經常有鄰居來借用。

幾十年如白駒過隙，當年那個抱著磨棍睡著的少年，早就白髮蒼然，記憶裡的物件大多面目全非了。父親說，現在幾乎沒人種小麥了，農田變成經濟林；家中石磨在搬家後就不知去向。現在不但不用推磨，就連種糧收糧、烙煎餅都不用自己幹了，有專門的煎餅鋪子，拿錢買就好，都是純小麥的煎餅，高檔點的還添加板栗、小米 等，而且每天都是新鮮的。