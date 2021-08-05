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《老物件情懷》姊夫送的皮鞋

文、圖／慧臻
作者姊夫送的牛皮皮鞋。
作者姊夫送的牛皮皮鞋。

照片上的牛皮皮鞋，是二○○七年回滬探親，姊夫花人民幣二百多元買了送我的。我在市府上班，衣著無須講究，所以上班來回路上，都是穿旅遊鞋。到了公司，換上拖鞋，幾乎懶得穿皮鞋。所以那次回美時，我把姊夫送的新皮鞋留在上海，擬下次回國再穿。

三年後我又回上海，這雙皮鞋也只是去親戚家串門時才穿，平時上街還是習慣穿旅遊鞋。臨行回美時，姊夫要我把皮鞋帶走，說再不穿，皮鞋樣式就過時了。可是回美後，我只是把皮鞋擦上鞋油，裝在鞋盒中未再理會。

一直到前些天清理衣物時，赫然發現這雙沒穿過幾次的皮鞋，鞋底竟然開裂沒法穿了。仔細摸摸鞋面，皮質非常柔軟，即使穿著去上班，也絕不會咬腳的。看著皮鞋鞋面仍舊鋥亮，不由得埋怨自己暴殄天物。

我有一兄三弟，多是文人，四體不勤，唯姊夫情意深重。從我一九六九年去到東北軍墾，到二○一○年回國和來美，中間扣去我回滬讀碩士與上外任教，整整三十年，他幾乎包辦了對我的送往迎來，還包括七○年代時我到火車站託運為連隊買的大批圖書，也是姊夫踏黃魚車（過去上海的人力三輪車）陪我去火車站辦理的。

後來定居美國，回國探親幾次，大多數還是姊夫幫著拉行李接送。只有二○一五年十二月回國，姊夫罹胰腺癌病重，是我自己坐出租車回家。

年長十八歲的姊夫待我勝兄似父，如今看著不得不清理掉的皮鞋，心中對五年前逝世姊夫的思念之情，瞬間淹沒了我。

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