我二○二○年初到哥倫比亞，不久疫情 就爆發了，公園成了我生活中徜徉的室外場所。我住的公寓一條馬路之隔是貝斯湖公園，最初只是沿著湖畔小徑散步，在湖邊長椅休息時注意到所有的長椅都有標牌，刻著捐贈者的信息，或紀念的言語。後來又發現，公園綠地中幾乎每棵樹下都有類似的標牌，仔細觀察後才知道是紀念樹；在最靠近湖邊小道的一棵樹下，看到這麼一段銘文：「樹上有很多忠告！」這誘發了我的好奇心，於是逐棵樹看過去，有幾段銘文深深打動我。

有棵小樹看起來剛栽下不久，銘文寫著逝者生卒是一九二一─二○二一，剛好一百歲；不知道美國 有沒有「喜喪」之說，在中國，百歲老人的喪事稱為喜喪，只有積德行善的一生才配得此善終。

我的老家是魯南的一個小村（孔老夫子的故鄉），極其貧困，在喪葬禮儀卻絕不含糊；從棺槨的木料和厚度，到亡者的壽衣鋪蓋，都極其講究。亡者的壽衣和鋪蓋必須是綢緞，即使亡者活著的時候只有粗布衣褲，甚至是衣不蔽體。奔喪和出殯更是驚天動地，稍微富裕點的人家，至少請三隊吹鼓手，有時還有戲班，三天三夜，幾不停歇。

白天是親友奔喪和弔唁的時間；大戶人家會在村口設置知客「迎賓」，奔喪的親友先要掛帳，也就是隨禮，往往是紙錢白布或現金，帳簿上要詳細記下這些禮金，並妥善保存傳給子孫。未來這些隨禮的人家有人去世，都要按照這個禮金同額還禮，這就是來往；這個來往還包括結婚、生子，所以一個家庭至少有三本這種帳簿，俗稱紅白帳，這種帳本讓一些家庭長期處於負債重壓。

掛帳結束，知客會朝著靈棚的方向長吼一聲「有客！」聲音極具穿透力，且尾音要盡量拉長，不單是為了讓靈棚方向的吹鼓手聽到，更重要的是要讓鄰里聽到，因為這關係到事主家的面子；這個聲音次數愈多，愈能證明主人家的好人緣和殷實的經濟實力。

聲音未落，吹鼓手的嗩吶就響了，隨之而起的是一片哭聲，可謂驚天動地；哭聲主要來自逝者的晚輩女性和孩子，俗稱陪棚，女性負責嚎啕大哭，孩子則負責跪著還禮。

夜晚降臨後，則是貴客鬥富的時段；所謂貴客，是老家對女婿的特殊稱謂。沒有實行計畫生育 政策之前，莊戶人家姊妹眾多，嫁的好壞也是要攀比的；葬禮上的鬥富可是在全村乃至幾個村子的親友眼皮底下進行的，沒人會輕易認輸。但姊妹之間往往因此結怨，而在那個赤貧年代，沒有誰真正有錢，往往賺了面子，日後生活卻陷入窘境。

鬥富的主要方式就是花錢點戲，價錢以演奏曲目的長短和難易程度畫分，從五元到一百元不等；個中有喪事的大總代為周旋，利用各種方法攛掇貴客不斷掏錢點戲比闊，一旦有人掏錢，就會大聲宣布，觀眾也會鼓掌歡呼；吹鼓手也是竭盡所能，從民間小調到地方戲曲，後來又逐漸加入流行歌曲甚至不倫不類的現代舞蹈。看戲的人並不在乎，就是要看個熱鬧，以及最終哪個貴客會花百元巨資點終極曲目：百鳥朝鳳。

嗩吶曲「百鳥朝鳳」，是每個吹鼓隊必須掌握的壓箱絕活。樂手不但要用嗩吶模仿近百種鳥類和昆蟲的鳴叫聲，同時還要掌握許多類似雜耍的技巧；比如嘴裡同時含三個哨片，同時演奏高中低音的嗩吶，有時甚至用兩個鼻孔吹奏。花樣愈多，愈受歡迎。

村中的老人往往也會混在人群中，對於吹鼓隊新加的一些扭屁抖胸的節目，樂呵呵地品頭論足，然而一旦樂隊開始吹奏「百鳥朝鳳」，他們每每邊聽邊搖頭嘆息。

在他們心中有位大神級的嗩吶吹鼓手；據說那位大神在演奏「百鳥朝鳳」時，嘴裡可以同時含九個哨片，並按照二十四節氣及晨昏變化的順序演奏整個曲目。每當他開始演奏，觀眾可以閉上眼睛欣賞，並能隨著樂曲的推進依次分辨出驚蟄、穀雨、芒種、白露、秋分等節氣，還不時會心附和：「嗯，布穀鳥，麥子熟了，該收了」「螻蛄叫了，到中秋了」等。但這位大神很年輕就去世，終身未娶，更無後人。從此二十四節氣版的「百鳥朝鳳」成了絕響。

老家傳統的下葬方式是土葬，後來為了節約耕地，政府又強制推行火葬，還在村頭建立類似祠堂的骨灰存放點，但村民還是把親人的骨灰偷偷土葬，只是不敢再修葺龐大的墳頭，只用一塊簡單的石碑代替，當然也沒有轟動四鄰的葬禮。

來美後，學校組織幾次墓園參訪，從南北戰爭時期到二戰、越戰及普通公民的墓園；這裡的墓園土地大多歸政府所有，由私人承包管理或相關公益組織義務打理，一塊普通墓地的費用大概要二千美元。葬禮則大多是和逝者信仰有關的宗教禮儀，沒有親人哭天搶地，也沒有鑼鼓嗩吶，全程肅穆安靜。

這也讓我無數次設想自己的歸宿，身處異國他鄉，腦海常常想著「葉落歸根」。然而萬里之外的家鄉早已無我立錐之地，連栽上一棵樹苗也成了妄想，每每念及此處，不禁黯然。