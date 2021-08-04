《老照片說故事》吾師張秀亞

張秀亞（中）為筆者夫婦證婚時合照。

張秀亞女士是享譽文壇的作家，更是一位虔誠的天主教徒；她曾說手中的一枝筆是上主手上的工具，她盡一生精力宣揚天父的愛，並身體力行。

張老師的愛女于德蘭是我的大學同窗，又是私交甚篤的好友，所以我與秀亞女士不僅是師生關係，私下更稱呼她于伯母；當她的兒女負笈海外深造時，我在台灣 常陪伴她外出逛街，陪她上教堂。

老師永遠穿一襲七分長的旗袍，天涼時加披一件薄毛衣或短外套，再冷些就加一件長大衣；鼻梁上架一副細框眼鏡的她，滿溢書香氣質。秀亞師很愛笑，笑時總以手掩口，絶不露齒；還記得當時她是輔大「新文藝習作課」的教授，偶爾會頑皮地伸伸舌頭，保有赤子般的天真神態。

張老師非常疼愛一雙兒女，常為他們郵寄衣物。我曾陪伴她去台北市衡陽路買了不少毛衣，寄給南加州 的德蘭；德蘭常寫信請母親別再寄了，因為她衣服多到來不及穿。老師願意花錢在兒女、晚輩、親友身上，卻自奉甚儉，湯麵一碗便是一餐。

我一九七三年在台北聖家堂結婚，請張老師擔任證婚人，蓋上她大名的結婚證書是我此生最珍貴的文件之一。思念老師時，翻閱我輔大畢業生紀念冊，以及德蘭贈送她自己的著作「愛的叮嚀」及「甜蜜的星光」，其中有一些老師的珍貴照片。

在兒女負笈海外求學後，老師獨居在新店中央新村，因為有關節炎，行動未能自如，只好請一位鐘點工幫忙做雜事，及鄰居的女傭為她買菜。我曾問老師何以不赴美與兒女團聚，老師說：「孩子們都有自己的家庭和工作，夠忙了，我不想去為他們添麻煩。」

若干年後發生一樁意外，終於令老師改變初衷。那天女傭敲門許久不見老師應門，遂至鄰居家求援，發現老師跌在地上已一天多。事情驚動鄰近文友呂青、孫如陵及孩子們的同學，立刻長途電告知她在美的兒女，兄妹分別由美東、美西飛返台灣。經過這場「虛驚」，她只好乖乖被女兒「架」上飛機，赴美做關節手術及享天倫。

記得初中國文課本上有篇「小白鴿」，那是我首次接觸老師的作品，一面閲讀，一面恍見那隻可愛的小白鴿站在窗邊以喙啄窗；我婚後赴港，曾任香港「讀者文摘」林太乙女士的袐書，多年間我仍和老師有書信往返，得到她很多鼓勵。隨女兒遷至澳洲 後，近日整理書架，一長列的老師作品使我睹物思人，不禁提筆抒發對張秀亞老師的懷念。