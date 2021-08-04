南京作家葉兆言曾言：「南京的男人，既不是大男人，也不是小男人，他就是『大蘿蔔』。」如果把這幾句話細加玩味，就不難理解南京的男人，既無大男人主義，也不會體貼到在屋裡做家務甚至女紅；他們凡事大而化之，只知道尋歡作樂，但個性卻膽小怕事，因而被冠上這個不雅之名。

上世紀抗戰勝利，我隨父母從四川返回老家，去台灣 前三年裡，我深深體會到南京男人的習性。茶館林立澡堂處處，這兩處是南京男人的天堂。

當時我家簡陋，洗澡只用淺圓的小木盆，熱水還得去老遠街頭的老虎灶購買，極其不便；於是父親每逢周日都帶著我去泡澡堂子。裡面有修腳捶背、修面掏耳的剃頭師傅，還供應瓜子花生和五香豆干佐白乾，在熱騰騰的霧氣裡，人影模糊，歡笑聲此起彼落，真是極盡悠閒享樂之能事。

在我上學的途中有間茶館，每天放學後我就竄進去，那裡幾乎天天高朋滿座，有衣冠楚楚的文人雅士，也夾雜著打赤膊的苦力。瓜子花生是常備的零嘴，但值得一提的是梅豆，又名狀元豆，以黃豆加飴糖和紅麴共煮之，再摻以梅子，色艷紅味鮮美，是南京茶館正月裡推出的著名應時零食。

逛街也是南京人的嗜好之一，在最繁華熱鬧的新街口和夫子廟，平常就有許多閒散人，到了夜晚或假日，更加摩肩接踵；有扛著小孩的，有戴禮帽著西裝甩著文明棍的，也有身穿長袍馬褂的夫子，尤其托著鳥籠的公子哥永不缺席。

嚴格地說，大蘿蔔就是無能無用的代名詞，不過南京歷來倒也崛出不少傑出人物，我接觸過的就有：我的祖父王諱春和，他是清末民初南京的紅頂巨賈，也是熱心公益、終年供茶施粥的善人；抗戰時期名中醫張簡齋、台灣前經濟部長李國鼎、作家司馬中原、白先勇，和造船專業的姊夫朱保全。姊夫三退造船界名人堂之邀，一心想回大陸或台灣的大學授課，最後惜因癌症 而壯志未酬。

但若從另一個角度來權衡，尤其由南京大屠殺慘案著眼，就呈另一番景象。在大陸改革開放後不久，我從美國 洛杉磯回去尋根，前往南京大屠殺紀念館憑弔，在未去之前已有腹稿，我打算寫篇祭文另附感言，遺憾的是，那裡沒有弔慰者的留言簿。

我那頁未能披露的感言，其實都是向那三十萬罹難的前輩提出大不敬的質疑。例如，日軍少尉野田毅和向井敏明在從上海進攻南京的途中，相約進行殺人比賽，以先殺滿一百人者為贏家；當他們到紫金山麓，前者殺了一○五人，後者一○六，因殺紅了眼，忽略誰先達到一百，結果相顧狂笑之餘算成和局，重新較量。試問，為什麼我們膽怯到只顧閃躲，不敢一湧而上痛毆兩個鬼子？

回顧這類慘絕人寰的史實，思想再回到「南京大蘿蔔」上，身為一個南京人，我感慨係之，一時悲從中來。