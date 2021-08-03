記得上世紀六○年代到七○年代初，城鎮戶口吃糧全部定量，我們中小學生一個月好像只有二十幾斤，據說從事重體力活的產業工人也只有三十幾斤。

約半年還是一個季度，拿著糧本子到縣城糧食局下屬單位批糧，工作 人員根據家裡人口和工作性質，在紅塑膠皮本子寫上該供應的糧食數量，然後蓋上紅印章。有了「批文」，接著就去糧站供應點排隊；工作人員審查糧本，開上發票、收錢，將大米秤好交給我們帶回家。

我們兄弟姊妹隨父母住在一家公社衛生所，買到米交給食堂然後打飯。早餐因要上學，一般都在家吃燙飯，中午除周六日在學校吃，都在衛生所食堂吃。食堂吃飯，最多一次打六兩（十六兩制），加之罕見油葷、菜又少，一碗飯似乎片刻功夫就吃完了。

高一時，我被選拔代表縣參加安慶市中學生運動會，我練的專案是「三鐵」，即鉛球、鐵餅和標槍，全是要出蠻力的。我本來就消瘦、飯又吃不飽，在運動會上的成績無疑「名落孫山」。而安慶市中學的那些運動員，不僅精神狀態好，訓練得體，胳膊上的肌肉 遠比我結實。

放暑假期間，父母上班忙碌，我們全都在食堂吃。後來，食堂炊事員黃老爹看我吃不飽，就將每餐的米湯留給我喝；為了感謝他，我每次挑幾擔水倒入食堂水缸。有一次，小我七、八歲的弟弟不知怎麼將從食堂端來的米湯弄潑了，父親母親使勁罵他，就差要打了，我不知道為什麼也哭了，大概是心痛那碗米湯，或感謝父母護著我。

當地農村有個習慣，就是當煮的飯沸騰時，將多餘的米湯盛出來，以製作香噴噴的鍋巴湯。當然，這要燒大中號柴鍋，柴鍋煮的飯不僅香，而且鍋巴厚。

非常感謝我的父親，他雖然殘疾，既要管理衛生所各項工作，又要看病和到鄉村出診；出診任務完成後，父親瘸著腿到公社各個村碾米廠打聽和聯繫。當時農民碾米時，沒有現金交碾米費，就用米折算工錢，因此碾米廠有時存有一點米。

碾米廠師傅與我父親關係不錯，他們同情我家孩子多，又都在上學，大米定量肯定吃不飽。於是，他們盡可能勻點大米給父親。父親買到米非常高興，到家後我們也圍著父親問這問那。我們都很奇怪，那年頭賣米嚴格控制，父親在哪裡買到了米？有了米，母親連忙煮飯，讓大家都過把吃飽飯的癮。

一九七五年三月到農村成為下鄉知青後，我知道那時稻子產量都不高；一是缺乏科學管理，化肥不夠是因為沒錢買，其次是體制問題。農村種糧吃「大鍋飯」，下水田插秧、薅草的一次好幾十個人，很難「步調一致」；出工不出力和「磨洋工」的大有人在，生產隊長也管不了。

農民出工到時間就收工，只要記上工分就萬事大吉了，絕不像在自家承包田地裡，會沒日沒夜想著如何提高產量，圍著田埂轉，下點雨生怕稻田淹了，不下雨又怕旱了；田裡偶爾發現幾根稗子，就像對待瘟神天敵一樣立馬「斬殺」。

在農場，除了規定大米不准帶回家，餐餐吃的菜是沒油的「紅鍋」炒醃蘿蔔，飯是不限量的。我們幾個男生主勞力，經常一餐吃兩碗大米飯（五百克）和一碗鍋巴湯。幾年下來，我們男男女女，個個都長得肌肉鼓鼓、面龐紅撲撲的。